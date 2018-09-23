亞洲第2長！泳渡澎湖灣5公里組壓軸登場

泳渡澎湖灣5公里組出發前在起點拍照留念。(澎湖縣政府提供)

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中時電子報
廖婉慧拿下泳渡澎湖灣5公里組女子組冠軍。(澎湖縣政府提供)

為慶祝澎湖灣獲選「2018世界最美麗海灣」，澎湖縣政府擴大舉辦「泳渡澎湖灣」，23日重頭戲五公里組在大菓葉海域壓軸登場，男子組由61歲朱明全以1小時45分27秒42奪冠，女子組廖婉惠以2小時16分2秒51封后。

5公里路缐為亞洲第二長，從大菓葉出發，終點為觀音亭，今年共計511人報名參加，年紀最長的78歲澎湖當地人洪鐵男每天下海游泳，全年365天從不間斷，已經挑戰多次澎湖泳渡，此次以2小時27分27秒89成功完賽。

首度挑戰海泳就游出女子最快成績的廖婉慧表示，平時在基隆外木山海邊游泳，首次參加正式泳渡挑戰，雖在接近觀音亭終點前遇到海流比較難游，但覺得澎湖很好游，這次偕同先生在中秋連假一起來挑戰5公里，非常過癮。

今天參賽年紀最小的「泳士」是年僅10歲的林宥諭，他是馬拉松常客「百變女王」林惠萍的兒子，母子倆一起以3小時20分成績完賽，林宥諭是游泳校隊。更多次奪下市長盃、縣長盃等游泳比賽冠軍，明年7月將與媽媽一起泳渡長江。

代言人前國手、台大美女泳將李詹瑩首度挑戰海泳，以2小時29分24秒27拿下女子組第2名，李詹瑩表示，第一次海泳就挑戰5公里這麼長的距離覺得非常興奮，澎湖灣真的非常美，大會對於泳渡的安全措施與補給也很完善。

(中時電子報)

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