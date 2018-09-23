夕陽、啤酒、美食　新北啤酒節愈夜愈狂歡

2018年09月23日 16:45 中時 吳岳修

淡水漁人碼項舉辦2018新北啤酒節，特製精釀啤酒與異國美食，邀請民眾來狂歡。（吳岳修翻攝））

「2018新北啤酒節」22及23日在新北市淡水漁人碼頭熱鬧開喝，9家新北在地精釀啤酒商與異國美食商，打造最具異國風情的啤酒嘉年華，淡海輕軌綠山線年底即將通車，現場更舉辦輕軌小知識有獎問答及推酒杯活動，答題或推杯成功者還有精美獎品可拿，邀請民眾在中秋連假來淡水「有吃、有喝、有玩，還有拿」。

新北市府經濟發展局指出，新北市是國內啤酒製造大城，包括台灣艾爾、掌門精釀等知名啤酒商都在新北市內，為了推廣精釀啤酒品牌及促進觀光商機，今年也持續在淡水漁人碼頭舉辦啤酒節活動，在迷人的淡水夕陽映照下，邊飲啤酒、大啖美食，絕對是人生一大享受。

經發局表示，啤酒節活動除有26家特色精釀啤酒及吃不完的異國美食外，23日晚上9點在淡水河畔還將施放炫目華麗的限定煙火秀，現場還安排獨立樂團及大街嘉年華表演，另有大型滑水道體驗。

淡海輕軌綠山線年底通車在即，啤酒節也推出淡海輕軌小知識有獎問答及推啤酒遊戲，結合淡海輕軌各站資訊，民眾如果能回答問題或成功將啤酒杯推至站點者，就可獲得新北捷運公司贊助的限量精美小禮；現場若拍出具特色的杯緣子照片，上傳「來趣新北金發局」FB粉絲專頁指定貼文，按讚數最多者還能獲贈價值1萬1500元的ZENFONE5手機。

(中時 )