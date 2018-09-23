台灣護照榮登詐騙集團最愛？ 專家點出關鍵

最新護照排名出爐，這次日本躍升榜首，成為含金量最高的護照！(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

全世界哪個國家護照最好用？根據研究機構所做的「護照指數」排名，冠軍由擁有189個免簽國家的日本奪下，其次為新加玻，不過這兩本「世界通用」護照卻也踢到了鐵板，在詐騙集團眼中台灣護照才是「真愛」，對此徵信業者砲哥就指出，就是因為沒有邦交國才好用，許多國家的海關辨識出不來。

根據三立新聞網報導，日本和新加玻的護照確實能夠在全世界暢行無阻，但這樣的便利護照卻在詐騙集團眼中反倒不是優點，砲哥指出，台灣護照之所以受到詐騙集團得青睞，是因為沒有邦交國才好用，很多國家的海關辨識不出來，還以為是中國大陸的護照，更不知道有沒有抱過遺失，或是護照照片有沒有變造過，無從跟外交單位照會，任意拘禁旅客又怕違法人權，詐騙集團就是看中這個漏洞。

在黑市的熱銷排行榜中，台灣護照更是奪下冠軍，砲哥分析，因為使用日本護照必須要會講日文，大部分的假護照都是給大陸人是使用，依但被要求講日文確認身分，容易穿幫，新加玻護照因為全球暢行無阻，但馬上就可以跟當地的領事館照會，反而容易遭遣返回新加玻鞭刑。

最後砲哥也指出，台灣的護照榮登這個不名譽排行榜，主因是中國大陸的詐騙集團會花大錢大舉收購再轉賣，嫌犯就利用兩岸語言相通優勢，只要熟記出生地及家庭個資，就能蒙騙過關，尤其是非洲、斯里蘭卡等國家，更是無法分辨出華人。

(中時電子報)

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