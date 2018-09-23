蔡英文巡迴輔選 陳水扁吐槽：改革成績黨公職人員沒人敢說

2018年09月23日 17:02 工商 崔慈悌

蔡英文總統「百工百業挺改革」巡迴輔選行程今天前往宜蘭，不過前總統陳水扁透過新勇哥物語吐槽，民進黨「一邊一國連線」成員，都說政府改革成績「說不出來」。倘若最後只剩總統與閣揆二人在談年改，其他黨公職人員沒人敢說，「又如何說服百工百業挺改革？」

雖然是中秋節前一天，蔡英文總統昨天和今天仍分別安排苗栗縣、新竹縣和宜蘭縣，馬不停蹄的展開輔選。

不過陳水扁今天透過勇哥和勇弟的問答指出，為什麼蔡政府做了那麼多的改革，卻沒辦法獲得應有的報償與肯定？「我一直在思考這個問題，直到最新看到高雄長庚陳順勝醫師的大作，方才恍然大悟！」

他說，陳順勝醫師在9月16日參加陳其邁後援會造勢晚會後，由Neuron Chen上傳民進黨高雄市長候選人陳其邁後援會造勢晚會活動。民進黨一併推「相信高雄，看好未來」的主題，標示「2018年高雄市百工百業挺改革」。

陳水扁認為，民進黨利用地方縣市長選舉，推銷中央執政口號，人民在想還不是為為下任總統選舉佈局。

他說，阿順教授說他過去是因為支持陳其邁，不是對民進黨的支持。對現在中央執政他很有意見，一位入閣的學生輩閣員告訴他，現在的執政黨做的改革最多啊？阿順教授說可惜就好像「割了盲腸，沒有麻醉」，現在被割的變成了創傷壓力症PTSD，讓有心人有機可乘利用來製造混亂。

再者人民認為最重要的司法改革，因為民進黨為了政黨與派系思考，完全不符合人民的期待，忘記人民之所託。

陳水扁認為，改革是對的，改革也是要付出代價的。改革不可能一步到位。「漸進、緩進改革，而非激進、躁進改革，或許慢一點，至少不會變成創傷壓力症PTSD ！」

他也透露，那一天，他曾問在場的連線成員，「有沒有在公私場域大談蔡總統、賴院長的改革成績單？如一例一休、軍公教年改等等」，他們都說沒有，因為說不出來。

陳水扁結論表示，倘若最後只剩總統與閣揆二人在談年改，其他黨公職人員沒人敢說，又如何說服百工百業挺改革？

(工商 )