中科機器手臂智慧視覺競賽 培育人才競爭力

2018年09月23日 17:07 中時 盧金足

中科管理局長陳銘煌（第二排左六）期許產學研界一起努力，共同促進AI機器人產業蓬勃發展。（盧金足翻攝）

參賽隊伍「鳳梨Hen好吃」與其機器手臂作品：你的決定，「它」來搞定。（盧金足翻攝）

參賽隊伍向評審進行作品簡報，作品水準令人驚艷。（盧金足翻攝）

為提升大專院校學生對於「智慧型機器手臂」技術的創新與應用能力，培養未來工業 4.0 所需的人力，中科管理局在中科智慧機器人自造基地舉辦「2018 機器手臂智慧視覺競賽」，透過競賽鼓勵參賽學生將智慧視覺技術導入機器手臂系統應用中，以提升產業未來的競爭力。

中科管理局局長陳銘煌表示，智慧視覺是目前AI機器人產業發展的重點，在相關應用領域如手臂夾取等都扮演重要的角色，號召大家參加11月份中科管理局舉辦的相關成果展。

統計到目前，中科自造基地截至目前參觀及學習人次已逾兩萬人，對象有國小、國高中及大專院校學子甚至是業界工程師，持續辦理各式活動、課程及競賽等，激發基地量能，陳銘煌期許產學研界努力，共同促進AI機器人產業蓬勃發展。

邁向工業 4.0 的時代，機器手臂占有重要的角色，「智慧視覺」的機器手臂能應付多變的環境，更是關鍵技術之一，配置視覺系統的機器手臂將可滿足未來工業上少量多樣的製造條件，使整個產製流程更具彈性，大幅降低製造成本。

中科管理局與國立中正大學合作，以中心基地串聯衛星基地模式展開機器手臂實作研習及智慧視覺課程，課程包含機器手臂智慧視覺相關的實作研習與課程，從基礎的機器手臂結構、控制原理、手臂操作、影像處理技術，到系統應用。

能讓來自各大學及研究單位的學員在基礎技術理論及實際系統設計有完整的了解，總計上百人次參與，對未來智慧機器人產業應用推廣及人才培育具有相當助益。

來自全國大學機器手臂應用研發的參賽隊伍，包括成功大學

、中正大學、中興大學、逢甲大學、台灣科技大學、台北科技大學、虎尾科技大學及龍華科技大學等。

中科表示，競賽不僅提供學校與產業界接軌的機會，有利於未來的產學合作，更提供未來業界發掘人才及持續創新的機會，集結國內大專院校及產業界的相關研發能量，進而培育業界所需人才，達到推動智慧機械普及並加速產業AI化之效益。

(中時 )