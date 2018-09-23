日本隼鳥2號登陸艙降落龍宮 送回表面照

隼鳥2號的彌涅耳瓦-II探測器降落龍宮，送回的第一批表面照並不算清楚，但很有速度感。(圖/JAXA)

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中時電子報

日本宇宙航空開發機構 (JAXA)於2018年9月22日成功的將隼號2號(Hayabusa2)的兩具小型探測器彌涅耳瓦-II (Minerva-II)降落在龍宮小行星(Ryugu)上，並且傳回了表面照片，之後隼鳥2號也會降落在龍宮上，以收集小行星的表面物質，並送回地球。

日本共同社稱，類似的小探測器先行登陸，在第一代的隼鳥號也嘗試過，但是當年失敗了。此次是約13年後的再次挑戰，終於一雪前恥。

彌涅耳瓦-II更接近龍宮所傳回的照片。(圖/JAXA)

Earthsky報導，隼鳥2號是在2014年發射升空，在航行大約32億公里後，終於在2018年6月27日抵達直徑小於1公里的龍宮小行星。它的軌道不太穩定，近日點時比地球軌道還接近太陽，遠日點時又比火星軌道還遠離太陽，而且它有時會侵入地球軌道，因此被歸類為具有潛在危險的小行星。隼鳥2號在9月21日接近龍宮時，它距離地球遠達3.13億公里，因此隼鳥2號所傳回的即時資訊與圖片，地球這裡需要35分鐘才能接收的到。

隼鳥2號接著花費數週的時間調整軌道，這是因為龍宮的引力太微弱了，只有地球引力的6萬分之一，所以不易與它的引力保持平衡。原本是在小行星上方20公里處，接著要逐步降低高度，在7月16日這一周，終於使隼鳥維持在小行星表面上空約6公里處。

隼鳥2號飛過龍宮小行星時，對表面所拍攝的照片，也把自己飛掠的陰影給留下來。(圖/JAXA)

彌涅耳瓦-II降落龍宮表面的想像圖。(圖/JAXA)

JAXA說，兩具彌涅耳瓦-II是圓柱型的探測器，直徑只有18公分，看起來更像車輪，使用電容器和小型太陽能電池供電，上頭有一對攝影機和溫度計，他們在釋放過程中陸續拍攝照片，一開始並不清楚，出現了拖延線，所幸隨著接近龍宮表面後，終於拍攝的比較清楚。

現在隼鳥2號上還有一具由法國和德國航太機構所製造的象徵號(Mascot)探測器，將會在10月進行釋放，這具探測器配備有調查表面構成、溫度和磁場的設備。

隼鳥2號會持續研究龍宮到2020年12月，在這過程中還會直接降落上去，以收集小行星岩石，之後它會飛回地球，把岩石物質送回來，由科學家做最仔細的研究。

(中時電子報)

文章來源：JAXA confirms 2 rovers landed successfully on asteroid Ryugu

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