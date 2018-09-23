余苑綺摔車外沒人發現 爆從小被父母差別待遇

2018年09月23日 17:19 時報周刊 林彥君

母女三人在攝影棚真情告白，彼此擁抱。（中天提供）

余天的老婆李亞萍、女兒余筱萍、余苑綺日前上節目，分享「家中老二心境大剖析」，排名家中老二的余苑綺透露，從小爸媽就有差別待遇，余筱萍出生時，是用凱迪拉克載回家，余祥銓是用賓士，她說：「我卻是搭計程車回家！」李亞萍解釋，因為余苑綺出生有黃疸，放在醫院的保溫箱，她因要接秀場表演先離開，沒想到保母抱著余苑綺坐上車，「我前腳進門，她後腳就跟著回來，把我嚇了一跳！」

余苑綺表示，曾有一次全家出遊玩，準備搭車離開時，一群人擠在後座，余苑綺掉出車外完全沒有人發現，還是附近的店家發現通知爸媽，由保母把她接回去。李亞萍不好意思地說：「我在前座沒察覺，是余天沒把門關好。」

余苑綺心酸地說，她和姊姊差5歲，與弟弟差1歲，「很明顯是我媽要拚一個男孩子，我就會覺得自己是不是多餘的，小時候也愛哭，個性也怕生，看到客人會馬上躲起來，不會打招呼。」她自認小時候個性不討喜，爸媽比較偏心姊姊和弟弟。而她和余祥銓從小被姊姊欺負到大，「她會大叫我的名字，還會倒數，我一聽到就要馬上衝過去！」

李亞萍則認為，因為余天家裡較重男輕女，她對余苑綺說：「第二個小孩是女兒他還怪我，妳媽差點就被休了！」不過她強調自己其實是重女輕男，也希望女兒可以生女兒，不過立刻秒被余苑綺吐槽：「她是怕生男生會像余祥銓」，李亞萍開玩笑說：「再一個余祥銓出來，我怎麼受得了！」

(時報周刊)