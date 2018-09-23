國5、國3北返車潮湧現 恐塞到深夜

下午國5和國1湖口路段已出現北返車潮，湖口路段目前「紫爆」，時速不到20公里。（翻攝高公局網站）

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國3南雲至名間、國6國姓到霧峰路段也塞車。（翻攝高公局網站）
高公局預估明日國5坪林頭城等路段仍易塞車。（高公局提供）
高公局預估明日中部部分路段塞車。（高公局提供）

中秋假期第二天下午國5和國1湖口路段已出現北返車潮，湖口路段目前更是「紫爆」，時速不到20公里，國3南雲至名間、國6國姓到霧峰路段也塞車。高公局預估，國5因湧進7倍車潮，恐塞到深夜。

高公局表示，因明天為收假日，依往年經驗，國道會出現提早北返車潮。目前國5宜蘭到坪林已開始車多，時速40公里以下，國1竹北至湖口更大塞車，車輛在車陣中動彈不得；中部國3南雲至名間、國6國姓到霧峰路段時速也不到40公里。

高公局表示，國5北上頭城至坪林行車時間將是平日的7倍，恐怕要到深夜11時才能紓解。為因應車潮，高公局今天14時至21時實施國5北上高乘載管制。

明天為中秋假期最後一天，高公局交通管理組科長楊進彥指出，中午後國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林、國6舊正至霧峰系統等九大路段易塞車。

明國道全線仍採單一費率，無20公里優惠里程，0至5時暫停收費；同樣下午2時至晚間9時實施國5蘇澳至頭城北上高乘載管制，另全天封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3竹南北上入口匝道。

(中時 )

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