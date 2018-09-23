中資企業赴港上市 港交所成最大受益者

2018年09月23日 17:57 工商 吳瑞達

券商中國23日報導，今年下半年以來，香港交易所熱鬧非凡，在7月12日曾出現一天之內8個公司同時敲鑼的盛況，兩家公司共敲一個鑼，前所未見，業界戲稱「港交所鑼都不夠用了」。

7月9日，小米集團上市募資370億港元，成為港股今年以來首個逾百億募資公司；8月8日，「巨無霸」中國鐵塔登陸港交所，募資約543億港元；9月20日，美團點評掛牌上市募資超過300億港元。

9月上旬，香港交易所公布今年前8月的市場概況。在前8個月，香港交易所共有150家公司ｌ力在香港敲鑼上市，比去年同期的103家公司成長46％；首次公開募股集資總額已達1,876億港元，較去年同期的718億港元增加逾1.6倍。

此外，據國際四大會計師事務所畢馬威預測，2018年全年香港IPO市場的募資總額，將超過2,500億港元，較去年全年募資總額1,290億港元幾乎成長一倍。若此，港股下半年募資將佔據全年的八成。

2018年成為香港IPO大年，這背後最直接受益者，非港交所)莫屬了，因為港交所本身也是一家上市公司。

8月8日，港交所發布2018年半年報。資料顯示，2018年上半年，港交所營收額81.94億港元，年成長32％，淨利50.41億港元，年增44％，半年度營收和淨利均創下歷史新高。

(工商 )