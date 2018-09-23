中資企業赴港上市 港交所成最大受益者

友善列印
工商

券商中國23日報導，今年下半年以來，香港交易所熱鬧非凡，在7月12日曾出現一天之內8個公司同時敲鑼的盛況，兩家公司共敲一個鑼，前所未見，業界戲稱「港交所鑼都不夠用了」。

7月9日，小米集團上市募資370億港元，成為港股今年以來首個逾百億募資公司；8月8日，「巨無霸」中國鐵塔登陸港交所，募資約543億港元；9月20日，美團點評掛牌上市募資超過300億港元。

9月上旬，香港交易所公布今年前8月的市場概況。在前8個月，香港交易所共有150家公司ｌ力在香港敲鑼上市，比去年同期的103家公司成長46％；首次公開募股集資總額已達1,876億港元，較去年同期的718億港元增加逾1.6倍。

此外，據國際四大會計師事務所畢馬威預測，2018年全年香港IPO市場的募資總額，將超過2,500億港元，較去年全年募資總額1,290億港元幾乎成長一倍。若此，港股下半年募資將佔據全年的八成。

2018年成為香港IPO大年，這背後最直接受益者，非港交所)莫屬了，因為港交所本身也是一家上市公司。

8月8日，港交所發布2018年半年報。資料顯示，2018年上半年，港交所營收額81.94億港元，年成長32％，淨利50.41億港元，年增44％，半年度營收和淨利均創下歷史新高。

(工商 )

中資企業赴港上市 本周增兩家： … 上海浦東機場設中國公民通關專用…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。