南投》洪國浩、陳昭煜、陳紀衡集集競選服務處同步成立

陳昭煜（左二）、洪國浩（左三）、陳紀衡（左四）23日在集集鎮民生路聯合舉辦競選服務處成立大會，在民眾加油聲中，振臂高喊「當選」。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
洪國浩、陳昭煜、陳紀衡聯合舉辦競選服務處成立大會，數百支持者到場，氣勢不錯。（沈揮勝攝）
陳昭煜、洪國浩、陳紀衡在集集鎮民生路聯合舉辦競選服務處成立大會，在民眾加油聲中，振臂高喊「當選」。（沈揮勝攝）
洪國浩與支持者寒暄。（沈揮勝攝）
多名立委助陣。（沈揮勝攝）
現場熱況。（沈揮勝攝）

民進黨提名南投縣長參選人洪國浩、縣議員參選人陳昭煜，以及該黨支持的無黨籍集集鎮長參選人陳紀衡，23日聯合舉辦競選服務處成立大會，台中市區域立委何欣純、彰化縣區域立委陳素月跨區助陣，現場嘉賓雲集，主軸訴求為關懷、進步、做事與清廉。

陳昭煜與陳紀衡，分別為現任縣議員和集集鎮長，他們尋求連任，都遇多人競逐挑戰；陳昭煜以「甘藷不怕落地爛、只求枝葉代代傳」表達自己長期經營及黨內年輕人參政傳承的重要性；他的女兒還現身說法，講述父親對服務的投入與對鄉親的關懷。

陳紀衡原屬樹黨參政，未滿30歲就當選鎮長，目前為無黨籍，與民進黨合作，搭配洪國浩、陳昭煜競選，尋求連任。

現場除了何欣純、陳素月，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、行政院中辦副執行長湯火聖、不分區立委蔡培慧、前國代簡慈慧、科技人張國鑫、81歲草屯前鎮長莊萬振，以及魚池鄉長陳錦倫與夫人王秋淑、魚池鄉長參選人劉啟帆等，數百來賓到場。

成立大會由現任竹山鎮代、民進黨提名參選縣議員的陳玉鈴與前國代簡慈慧搭配主持，兩人表現都相當出色。上午10點鐘在南投縣音樂發展協會《快樂ㄟ出帆》演奏聲中揭序幕，中午12點圓滿成立。

(中時 )

蔡英文巡迴輔選 陳水扁吐槽：改… 《新北》反深澳自救會陳情 蘇貞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。