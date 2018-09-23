南投》洪國浩、陳昭煜、陳紀衡集集競選服務處同步成立

2018年09月23日 17:57 中時 沈揮勝

洪國浩、陳昭煜、陳紀衡聯合舉辦競選服務處成立大會，數百支持者到場，氣勢不錯。（沈揮勝攝）

陳昭煜、洪國浩、陳紀衡在集集鎮民生路聯合舉辦競選服務處成立大會，在民眾加油聲中，振臂高喊「當選」。（沈揮勝攝）

洪國浩與支持者寒暄。（沈揮勝攝）

多名立委助陣。（沈揮勝攝）

現場熱況。（沈揮勝攝）

民進黨提名南投縣長參選人洪國浩、縣議員參選人陳昭煜，以及該黨支持的無黨籍集集鎮長參選人陳紀衡，23日聯合舉辦競選服務處成立大會，台中市區域立委何欣純、彰化縣區域立委陳素月跨區助陣，現場嘉賓雲集，主軸訴求為關懷、進步、做事與清廉。

陳昭煜與陳紀衡，分別為現任縣議員和集集鎮長，他們尋求連任，都遇多人競逐挑戰；陳昭煜以「甘藷不怕落地爛、只求枝葉代代傳」表達自己長期經營及黨內年輕人參政傳承的重要性；他的女兒還現身說法，講述父親對服務的投入與對鄉親的關懷。

陳紀衡原屬樹黨參政，未滿30歲就當選鎮長，目前為無黨籍，與民進黨合作，搭配洪國浩、陳昭煜競選，尋求連任。

現場除了何欣純、陳素月，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、行政院中辦副執行長湯火聖、不分區立委蔡培慧、前國代簡慈慧、科技人張國鑫、81歲草屯前鎮長莊萬振，以及魚池鄉長陳錦倫與夫人王秋淑、魚池鄉長參選人劉啟帆等，數百來賓到場。

成立大會由現任竹山鎮代、民進黨提名參選縣議員的陳玉鈴與前國代簡慈慧搭配主持，兩人表現都相當出色。上午10點鐘在南投縣音樂發展協會《快樂ㄟ出帆》演奏聲中揭序幕，中午12點圓滿成立。

(中時 )