中秋烤肉神器正夯！美味、健康、環保三位一體同時兼顧

2018年09月23日 17:51 中時 徐力剛

「CasusGrillTM 丹麥工藝環保烤肉架」內含速燃竹炭，生火也能很時尚。（圖片提供／石更玩意國際有限公司）

無論中秋烤肉或好友野餐，便於攜帶的「CasusGrillTM 丹麥工藝環保烤肉架」成為熱門首選。（圖片提供／石更玩意國際有限公司）

使用「墨西哥餅皮」包裹美味肉品，創造全新食感。（圖片提供／開元食品）

創意甜品「微笑幸運拔絲餅」做法簡單，適合在家DIY製作。（圖片提供／開元食品）

中秋佳節團圓「烤肉」已成為傳統習俗，今年想來點不一樣的烤肉派對嗎？以環保安全的烤肉架搭配多種口味墨西哥餅皮，讓中秋吃飽又吃巧。

日暮低垂，碩大月亮高掛天空，想大啖美味肉品佳餚，首先要克服「生火」這件事，烤肉架放入炭火，再運用風扇或吹風機搧風，一不小心容易灰頭土臉，全新引進的「CasusGrillTM 丹麥工藝環保烤肉架」是個好選擇，秉持環境友善精神，烤肉架完全使用天然材質製作，選用擁有專利認證的速燃竹炭Quick OxyliteTM，以火山岩進行隔熱，搭配天然竹子製作烤網與FSC認證紙材烤肉架，皆採生物可分解材料製作，便利又環保。

專利速燃竹炭特別加入火種處理，只需點燃4個角落火焰就會自動蔓延，約5分鐘烤肉趴即可正式展開，攝氏400度高溫可持續近2小時，穩度火源與溫度讓你輕鬆成為烤肉達人。「CasusGrillTM 丹麥工藝環保烤肉架」快閃店坐落信義誠品2樓，即日起至9月底限期駐點。

針對想大啖美味烤肉又怕發福的消費者，開元食品推出全新「墨西哥餅皮」，提供原味、菠菜和番茄3種口味，冷熱用途多變化。冷食可直接當作春捲皮使用，將餡料包起來，冰冰涼涼容易入口，熱食可感受到酥脆口感與穀物香氣。

由擔任開元食品顧問的韓衍緒主廚研發甜點「微笑幸運拔絲餅」，深受女性消費者喜愛，以烤肉必備烤麻糬為靈感，將麻糬包入墨西哥餅皮中，再以麵糊黏合餅皮入鍋酥炸，金黃色外皮淋上巧克力醬、焦糖醬、煉乳及糖粉，酥脆餅皮與Q彈內餡在口中混合，讓人一試難忘。

(中時 )