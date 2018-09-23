永安擴建使用管線查無不法 將委託第三國檢驗

2018年09月23日 17:44 中時 劉宥廷

高市海洋局長林英斌指出，永安LNG海水養殖管線擴充工程所使用的玻璃纖維聚脂管經過檢驗後，皆符合招標文件及契約所載之國家標準CNS11646，未來亦將委託符合檢驗規定之第三國單位辦理檢驗，以昭公信；林英斌強調，今年7月接獲檢舉後，即指示政風室啟動內部調查，調查後未發現異常情事，本案一切公開透明，並無不法。

林英斌表示，經設計顧問公司說明，由於本案設計管材之口徑達1600mm，經了解國內並未生產，並經洽詢財團法人全國認證基金會（TAF）認證合格之試驗室，皆表示因試驗設備之限制，無法執行相關物理性試驗，始依據契約規定，由施工廠商委託認證單位SGS（高雄）辦理；後由SGS（高雄）委託SGS中國公司於製造廠進行檢驗，檢驗結果由監造單位判讀皆符合CNS標準。而耐化學物質試驗部分，則委託國內經過TAF認證之試驗室辦理試驗合格在案。

林英斌指出，廠商選用之GFRP管材皆依據CNS標準，可包含玻璃纖維補強物、粒料等填充物，但對於玻璃纖維等成分含量、厚度及製程採用纏繞式或離心式（一體成型）製造方式等並無規範，惟製造成品之物理性試驗包含尺度、耐水壓、剛性、環狀抗拉強度，以及化學試驗耐腐蝕性能，經檢驗，皆符合CNS標準。

林英斌表示，CNS11646對管長並無強制性之規定，而是說「優選標稱管長分為3M、6M等數種規格」，而本工程係採用推進工法施工，管長之長度除購買取得之可行性外，亦需配合工作井及推進機具之尺寸等，因此本工程契約施工規範規定：『本工程推進用管應俟送審核後製造使用』，本工程承包商選用管長為2M，皆依據上述原則進行選定，且符合CNS相關推進工程用管長度之標準，施工單位的送審資料並循序送審，並經監造單位審查同意後使用。

另本工程係以完成長度為計價標準，故選用管材長度並不影響計價金額，而因選用2M管材所增加的費用，包括吊裝、接頭處理等，皆由施工廠商自行負責。

海洋局表示，為將優質海水冷排水作為永安地區漁民進行養殖之用，高市府從民國94年起已陸續完成六期供水系統。本期經爭取漁業署補助1.52億元，辦理設計LNG海水管線擴充約1.5公里；期間召開3次基本設計及2次細部設計審查會，並邀集專家學者會同完成審查後辦理發包作業，於106年10月31日申報開工，相關施工材料業依契約施工規範辦理相關檢試驗作業合格，目前施工進度53%，預計於108年1月31日完工。

(中時 )