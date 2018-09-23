俄研發戰鬥機器人空降系統 科幻電影情節成真

俄羅斯的鈾-9戰鬥機器人已在敘利亞戰場經過實戰測試，可能在今年就開始量產。未來這種大型戰鬥機器人還能以空投方式直接投入戰場進行作戰。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
鈾-9無人地面作戰機器人

據俄羅斯國防部消息稱，俄軍正在研製多種不同用途的戰鬥機器人，其中兩種已在敘利亞戰場通過實戰測試，今年即將量產。目前俄國動力技術控股公司(Technodinamika, JSC)正在開發可以讓軍用戰鬥機器人使用的空降系統，未來可以預期漫天戰鬥機器人空降戰場的科幻電影情節將成為現實。

衛星通訊社報導，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)今年3月曾表示，俄羅斯研發的軍用機器人的國家試驗和部隊試驗已近尾聲，今年內將開始進行量產。

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俄國防部的消息稱，目前正在研製的軍用戰鬥機器人包括「鈾-9」(Uran-9)"、「涅列赫塔」( Nerehta)、「戰友」(Soratnik)、「漁船」、「平台-M」( Taifun-M)和「阿爾戈」(Argo)，其中至少2款戰鬥機器人已在敘利亞通過實地試驗。

另外，俄國動力技術控股公司也表示，該公司正在為軍用機器人研製空降系統。該公司旗下降落傘製造科學生產公司是俄國降落傘領域的領先企業，目前在研製聯邦號太空飛船的降落傘系統，並在為俄空降部隊研發可與「勇士」（Ratnik）單兵作戰系統兼容的D-14 SHELEST降落傘系統。

機器人作戰是無數科幻片中的場景，尤其是當電影「魔鬼終結者」流行之後，機器人帶著機關炮甚至雷射武器瘋狂掃射，成為許多人更加關注未來戰爭與武器發展。隨著軍事科技的發展，已有多種軍用機器人陸續投入實戰，在各軍事強國積極投入研發，漫天遍地機器戰士相互廝殺的景象或許不久即會成真。

(中時電子報)

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文章來源：俄羅斯正為軍用機器人研製空降系統

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