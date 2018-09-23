「玉壺」程茉直播少根筋自爆家門 入戲外洩手機號碼

程茉在《延禧攻略》飾演心機宮女玉壺。（艾迪昇提供）

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程茉（左）在《延禧攻略》飾演心機宮女玉壺。（艾迪昇提供）
程茉私下根本傻白甜。（艾迪昇提供）

程茉在《延禧攻略》飾演攻心計又忠心護主的宮女「玉壺」，精湛演技讓不少觀眾誤以為她是本色演出，尤其演到玉壺插針明玉時，微博湧進不少罵她狠心的留言。但其實私下的程茉天生少根筋，私下常不自覺自曝行蹤，甚至在直播中自曝門牌號碼，讓粉絲聞風而至，讓她傻眼之餘也冒冷汗，身邊親友則常笑她根本不折不扣「傻白甜」。

她有次在橫店拍攝被揍戲碼，下戲後頂著臉部瘀青妝回飯店，一時興起邊走邊開直播，開玩笑向粉絲呼喊著「我被揍了啦」，粉絲看她搞笑模樣，湧入直播與她互動，讚她調皮可愛。但在互動過程中，程茉突然發現粉絲開始留言「曝光啦」、「要注意安全」、「要保護自己啦」，她才赫然發現自己停在房間門口，房門號碼跟著直播曝光，當下讓她邊苦笑邊冒冷汗。

另外，也有次直播，程茉又自爆家門。她有回提早收工，晚上在飯店開起直播，粉絲熱情問她住在哪裡，稱說要登門送禮，程茉笑著婉拒，沒一會兒，粉絲竟然說出她住的飯店，她事後詢問粉絲如何神通廣大，粉絲坦承：「因為妳開直播沒關掉手機定位，我再比對妳的房間擺設，查了妳附近飯店，很快就查出來。」程茉聽完又是一陣傻眼。

除了直播曝光行程，她有次在拍戲過程中，竟將自己手機號碼攤在鏡頭前，她傻笑回憶：「那場戲會特寫我在白紙上寫下劇中人電話號碼，我沒想太多就寫了自己的，事後被導演發現，還把我抓回去重拍，太糗了。」程茉少根筋的糗事層出不窮，周遭朋友每每聽聞都捧腹大笑，虧她活脫脫標準「傻白甜」。

(中時 )

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