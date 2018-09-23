中市一中街美甲店狗「妮妮」愛向男生撒嬌人氣旺

2018年09月23日 17:56 中時 盧金足

卡娃伊！美甲美睫店的店狗「妮妮」，是一隻10歲的馬爾濟斯，雪白的毛色相當可愛。（盧金足翻攝）

好客的「妮妮」，每當有客人進門時就會趕快跑去打招呼。（盧金足翻攝）

男女生常因異性相吸，毛小孩也對異性有感應？台中市一中街美甲店的店狗「妮妮」，每次看到男生的客人馬上跑向前撒嬌，立馬翻肚求「咕雞、咕雞（騷癢、按摩）」，就算是第一次見面絲毫不害羞，讓主人姊姊、媽媽直說，「妮妮」你太明顯囉，看到男生馬上放電，也讓來店裡等女友做美甲美睫的男生，不會無聊等候，有「妮妮」相伴「有狗讚！」

卡娃伊！台中市一中商圈這家美甲美睫店的店狗「妮妮」，是一隻10歲的馬爾濟斯，雪白的毛色相當可愛，性情溫和又愛撒嬌，體型嬌小是非常多店狗的首選。

個性好客的「妮妮」，每當有客人進門時就會趕快跑去打招呼，而美甲美睫店的客人大多女性居多，但偶爾有男性來修整手指死皮，又或是陪女朋友來的男生坐在沙發區等候，「妮妮 」不只吸睛功力一流，更吸引很多粉絲。

此時「妮妮」便會默默跑到腳下，用水汪汪的大眼直愣愣的看著對方，直到對方將他抱起來同坐在沙發，「妮妮」一秒立馬依偎在男生的身上，不知情的人，乍看還以為「妮妮」是男客人飼養多年的狗，完全無違和感。

現在美甲美睫店接到預約的電話，客人常會問，你們家有一隻「妮妮」對嗎？那牠今天有上班嗎？讓美甲店也感受到「妮妮」人氣真的很火熱。

「妮妮」雖說是愛男生，但其實她也有幾個特別喜歡的女生客人，見到對方會開心的原地打轉，姊姊在幫客人做指甲的同時，「妮妮」總是要貼心的在旁陪伴，偶爾還會充當小幫手挑指甲油顏色。

美甲美睫店因為有可愛的店狗「妮妮」，變成店裡的活招牌，凝聚不少喜歡牠的粉絲，飼主工作忙碌一整天，看著牠萌翻的大眼睛，抱在懷裡貼心的黏著自己，消除疲勞，心情也被「妮妮」療癒了。

(中時 )