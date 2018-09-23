《中時晚間快報》北台灣賞月難 收假日預估有北返車潮

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綜合報導

◎北台灣賞月難 收假日預估有北返車潮

中央氣象局預報員陳建安表示，從23日晚上開始，東北風將為北部、東北部帶來雨勢，並持續到下周。此外，編號第24號颱風潭美則在23日凌晨2點增強為中度颱風，有持續增強為強烈颱風的可能，預估下周二至周三是觀察其路徑是否侵台的關鍵期，周五將開始影響台灣。

◎曾是同志性幻想對象 姚文智笑稱花邊不重要

媒體今天報導，民進黨台北市長參選人姚文智接受專訪時，提到自己曾當選「年度同志性幻想第5名」，連名模林志玲都虧他，「沒看過鋒頭比她還高的局長」。姚文智今天被問及此事顯得低調，僅說那是十多年前一段小插曲跟往事，他也記不清楚，曾經票選或新聞上的花邊，在這選舉不那麼重要。

◎廣深港高鐵香港段開通 香港直達北京不到9小時

連接香港和廣東的廣深港高鐵香港段23日正式開始營運，這意味著香港正式進入高鐵新時代。大陸中新社報導稱，香港段以香港西九龍站為起點，全長26公里，全程可通Wi-Fi，旅客則採取「一地兩檢」的方式過關。開通後，從香港可坐高鐵直達北京、上海、武漢等44個車站，直達北京僅需不到9小時。

◎中秋節自廢把妹武功！ 黃明志笑喊不再烤肉

黃明志近日推出新曲〈Boy Meets Girl 2020 Remix〉，向日本發燒樂團TRF致敬；由於正值中秋佳節，黃明志回憶以前高中過中秋節時，曾為了追一個女生，想用烤肉展現「烤技」討對方歡心，「結果大家都把肉給我烤，我就這樣烤了一整個晚上的肉，眼睜睜看那女生跟其他男生有說有笑，本來想好把妹妙招，因為負責烤肉而自廢武功，自從這件事後，我無論什麼生日會，中秋節都好，我再也不烤肉了，等別人烤給我吃，一直到現在。」

(中時電子報)

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