許茹芸分享另一半給「她們」！中秋節揪老公這裡過

2018年09月23日 18:18 中時 尤嬿妮

許茹芸昨在上海舉辦演唱會。（索尼提供）

許茹芸昨在上海舉辦演唱會。（索尼提供）

許茹芸昨在上海舉辦演唱會。（索尼提供）

許茹芸相隔5年的全新演唱會「綻放的綻放的綻放」，22日首站於上海開唱，除了好姊妹李心潔、梁詠琪到場欣賞，許茹芸的老公Mr.Big，也在老婆20日生日當天，人肉快遞自己到上海全程陪伴；許茹芸幸福地說：「每一段緣分的相遇，都有它注定的故事和結局！五年前，我遇見一個神力男超人、他是我的老公。感謝他的出現，完整了我的人生。」

許茹芸昨身穿淡綠色禮服開場，為了傳達她獨特的空氣感音色及新歌〈芙烈亞〉中「女神的低語」的意念，演唱會特別設計逾6公尺寬、18公尺長的「飄紗」飛揚舞台上，相當浪漫；有趣的是，嘉賓火星電台上台時邀歌迷高喊「我愛許茹芸」炒熱氣氛時，滿場觀眾竟調皮改喊：「許茹芸你是我的！」許茹芸聽聞忍不住笑回：「我老公在那邊耶！但今天我是你們的，我老公也是你們的。」

演唱會結束後，許茹芸和老公、工作團隊馬不停蹄彩排明晚央視的中秋晚會表演，她將與蘇芮、楊培安、姜育恒及孟庭葦等歌手陪民眾歡度中秋；雖工作行程緊繃，許茹芸仍不忘和老公應景品嚐月餅，她感性說：「今年中秋跟老公沒待在韓國，這個日子是韓國人祭祖傳統的時節，特別謝謝公公體諒。」

(中時 )