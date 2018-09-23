異域孤軍後裔保存雲南文化 舉辦潑水節嘗雲南美食

里港鄉定遠社區是異域孤軍後裔，為了保存文化舉辦「2018雲南美食文化季－潑水節」活動，居民與遊客相互潑水，大家玩得很開心也祝福好運。（潘建志攝）

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里港鄉定遠社區是異域孤軍後裔，為了保存文化舉辦「2018雲南美食文化季－潑水節」活動，居民穿著雲南少數民族服飾帶大家參與潑水節，非常吸睛。（潘建志攝）
里港鄉定遠社區是異域孤軍後裔，為了保存文化舉辦「2018雲南美食文化季－潑水節」活動，居民穿著雲南少數民族服飾跳民族舞蹈，非常吸睛。（潘建志攝）

屏東縣里港鄉定遠社區居民是滇緬邊境異域孤軍的後裔，有特殊歷史背景及文化傳統。社區地處偏遠，謀生不易，人口流失嚴重，為了保存文化，社區加入農村再生計畫，並定期舉辦雲南美食文化季－潑水節活動，希望打造有異國風情的觀光美食部落。

社區居民是民國50年國雷演習480專案接運來台的異域孤軍，定居在高屏邊界平原，發展出獨特在地滇緬文化。里港鄉滇緬民俗文化協會獲補助農村再生年度執行計畫，舉辦雲南美食文化季及潑水節活動，今年已第3年。

今年活動主要為推廣滇緬香料美食、文化與地方特產，除了富有象徵意義的潑水活動，還有滇緬異國風味攤位、各式民俗舞蹈表演，更安排雲南傳統米食甜點－涼蝦製作體驗。

「涼蝦」是利用在來米磨製成類似米苔目的甜品，米漿攪拌後加蓋煮半小時，過篩後放入冷水桶冷卻，加上碎冰、糖水就成了清涼消暑的甜點，因其外型很像小蝦子，因此名為「涼蝦」。

最熱鬧的潑水活動下午展開，居民和遊客聚在水桶旁，一聲令下後大家拿起水瓢互相潑水，驚笑聲連連，清涼消暑外也將壞運氣洗去。社區希望以特有文化、美味料理與地方特產吸引更多遊客，帶動地方發展觀光，更將雲南家鄉美味永久流傳。

(中時 )

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