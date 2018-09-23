穆熙妍同台「嫻妃」余詩曼　曝娘娘「反差萌」超可愛

2018年09月23日 18:26 中時 林淑娟

穆熙妍與佘詩曼同台看秀。（年代）

穆熙妍身穿百萬性感禮服看秀。（年代）

才走完新書《你的美好千金不換》宣傳的穆熙妍，21日趕飛深圳出席MuseMarry2019春夏系列發會，與近來以《延禧攻略》翻紅的余詩曼同台，她很不好意思地笑說，上飛機前才追了一集《延禧》，下飛機就碰到她，打招呼時，差點要喊出「嫻妃娘娘安」，「還好發表會比較吵，她應該沒發現」

不太追劇的穆熙妍，這次是被同事們推了坑，每天都在她身邊熱切地討論劇情而影響，導致自己好奇也開始看《延禧》。她最欣賞的除了劇裡考究的服裝造型外，就是佘詩曼的演技了，她演的「嫻妃」從溫柔氣質到黑化心機，看起來真的超過癮，可是當現場看到本人時，穆熙妍笑說：「娘娘根本不娘娘，本人不僅保養得宜，連說話都溫柔可愛，像個小朋友，反差萌簡直太可愛了。」

為了出席這場活動，品牌特別準備了一套價值百萬，上半身性感透明的白色連身禮服，為了完美展現，穆熙妍整整一天不敢吃東西，才把禮服的仙氣優雅精彩詮釋，她哀怨地說：「中秋節對我太折磨了，我忍痛把所有月餅都送了出去，家裡只剩四箱柚子，自己都覺得心酸，大家都去烤肉，我就在家剝柚子、寫稿、看《延禧攻略》好了。嗚～」

(中時 )