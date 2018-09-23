缺錢買毒品 橫行北市「娃娃機」大盜落網

2018年09月23日 18:41 中時 謝明俊

慣竊張智豪因缺錢購毒，連續在台北市各地區娃娃機店行竊，還專偷最夯的「小海螺」藍芽音響變賣，張嫌連遭台北中山、市刑大等單位逮捕送辦，並獲判有期徒刑３年６個月後，因未到案執行遭到通緝，張某仍繼續出沒作案，北市中正一分局經多日跟監埋伏，日前在北市士林區逮捕張嫌移送法辦。

３７歲的竊盜通緝犯張智豪，因染有毒癮丟掉工作後，轉行幹起小偷，先是侵入由住宅行竊，但因屢屢被抓，於是將目標轉往台北市區的娃娃機店，趁深夜無人看守時壞機台行竊，還專偷「小海螺」藍芽音響再變賣。

張嫌先前涉嫌住宅竊案，獲判刑３年６個月後，因未到案執行，遭法院發布通緝。今年4月底，台北市區有多家娃娃機店在深夜時遭人破壞機台，偷走機器內現金，以及時下正夯的「小海螺」藍芽喇叭，警方調閱監視器畫面，發現3個月內至少有20家店受害，犯嫌都是在凌晨犯案，且是同一人所為，於是鎖定嫌犯所駕轎車車牌追查。案經北市警中山分局及台北市刑大分別在今年５月間，鎖定張嫌涉嫌行竊娃娃機店再先後逮捕張嫌移送法辦。

張嫌成為竊案通緝犯後，四處躲藏跑路，不敢再對娃娃機店下手，轉往利用深夜時分行竊無人看守的停車場繳費機。日前，張嫌在貴陽街一家停車場，破壞繳費機偷取機器內5555元後，轄區中正一分局成立專案追查，日前循線在北市士林區逮捕準備再度出手作案的張嫌，偵詢後依法送辦，並直接解送入獄服刑。

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(中時 )