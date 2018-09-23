假日山區意外怎會那麼多？南投警義消忙翻天

林姓女山友在西巒大山疑似併發橫紋肌溶解症身體不適，向南投縣消防局求救，警義消漏夜上山背負至登山口送醫。（沈揮勝翻攝）

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▲4名遊客在信義鄉琉璃光吊橋遭虎頭蜂攻擊送醫；管理單位立即派員將2個築在一起的蜂巢摘除。（信義鄉公所提供）
蜂窩有2巢。（信義鄉公所提供）
就在吊橋附近。（信義鄉公所提供）
造成4人螫傷，現已摘除。（信義鄉公所提供）

連續假期意外多！繼22日傍晚南投市發生貨車連環撞造成5人受傷事故、國道南投服務區後山發生山林火災，同日深夜到23日上午，信義鄉及仁愛鄉再連續發生山友橫紋肌溶解症、休旅車墜坡、民眾遭蜂群攻擊等多件意外，又另增添10人送醫，讓警義消忙翻天！

南投縣消防局勤務中心22日深夜10點09分接獲通報，指信義鄉西巒大山有1組4人登山隊，40歲林姓女隊員在距登山口約3公里處，疑似橫紋肌溶解症無法行走，信義消防分隊出動3名警消、2名役男與義消8人，23日凌晨2點52分順利將患者背至登山口，再用救護車送往醫院。

而同樣在22日，深夜11點49分民眾報案，仁愛鄉紅香部落往2號農路之帖比倫峽谷路段發生車禍意外，1輛休旅車翻覆並掉落約3層樓高的邊坡。消防局立刻調派仁愛、埔里、國姓、魚池與中心碑消防分隊，以及霧社、清境急救站救護車趕往救援，1人骨折、4人輕傷，凌晨送醫。

23日上午10點，信義及玉山消防分隊獲報，各趕往琉璃橋吊橋附近，救援2名蘇姓、1名楊姓男子，以及1名楊姓女子。上述4人遭到蜂群攻擊，各被螫了1到2針，都送往竹山秀傳醫院，生命徵象穩定。

(中時 )

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