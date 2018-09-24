桃園》張桂綿留日經驗 打造蘆竹交通網絡

2018年09月24日 07:07 中時 甘嘉雯

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿勤走基層。（甘嘉雯翻攝）

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿勤走基層。（甘嘉雯翻攝）

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿勤走基層。（甘嘉雯翻攝）

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿勤走基層。（甘嘉雯翻攝）

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿勤走基層。（甘嘉雯翻攝）

國民黨蘆竹區市議員參選人張桂綿為留日經營學士，年輕有幹勁為最大優勢，她提出育兒、建設、交通、經濟及綜合等6大面向，要替鄉親爭取福利，她說，自己過去在日本念書，認為蘆竹鄰近桃園機場，有條件發展成為交通便利的區域。

張桂綿實力堅強，本屆以些微票數落敗，但今年底將捲土重來，4年來勤跑基層，強調女性、日本經營學士、為國民黨提名市議員參選人，聲勢持續看漲，年底選舉，她必需鞏固本屆的8954票，因此積極穿梭蘆竹各地，爭取支持。

張桂綿說，蘆竹區靠山也靠海，距離機場最近，是年輕人移居城市，大家比較願意就業，過去她擔任鄉民代表時，曾有位年輕人告訴她，因為蘆竹交通不方便，所以才選擇到台北上班。

「我被這位年輕人的話深深震撼！我若能進入市議會，一定要打通蘆竹區的交通網絡」，張桂綿說，台灣跟日本很像，尤其桃園是機場城市，有機會可以發展綿密的交通；另外，少子化等現象，學校空間必需重新規畫，尤其蘆竹移居人數多，市區學校、名額不足，但較偏遠的地方如外社，則有空間可利用，都需要重新檢討。

此外，張桂綿也積極爭取桃園市免費營養午餐全面化，她說，市府能夠花10多億在農博上，這種一次性的活動，結束了就沒有，還不如把錢花在刀口上，目前全面免費僅在少數有回饋金的地區，「我認為應該全面推動」，才能讓每1分錢都讓人民享受到。

(中時 )