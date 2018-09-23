中秋假期酒駕惹禍　台南北門機車對撞車禍釀2死

台南市北門23日晚間發生一起車禍，56歲陳姓男子酒駕擦撞對向陳姓夫妻騎乘的機車，3人當場倒地不起，56歲及53歲的陳姓男子送醫後均宣告不治。（翻攝照片）

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被撞的機車騎士安全帽噴飛。(翻攝照片)
肇事車輛滑行撞牆，現場血跡斑斑。(翻攝照片)

又是酒駕惹的禍！台南北門昨日晚間7時許發生一起機車對撞車禍，56歲的陳姓男子酒後騎乘機車，在行經北門區玉港里南12線莊內道路時，與對向共乘機車的陳姓夫妻發生擦撞，3人當場倒地不起，2名陳姓男子頭部均受到重創，送醫後雙雙宣告不治，陳男妻子則腳部骨折無生命危險，但卻與丈夫天人永隔，令人鼻酸。

學甲警分局調查，肇事的56歲陳姓男子酒測值為0.87毫克，當天與友人飲宴結束後要到北門找人，他未戴安全帽，騎乘機車獨自前往，由南9線切入南12線道路，村莊內道路狹小，路寬僅3公尺，他又帶著酒意，疑似未注意路況，就與對向陳姓夫妻的機車迎面撞上。

由於撞擊力道太大，陳姓男子車子還打滑噴飛數公尺撞牆後才停下，被撞的陳姓男子雖然有佩戴安全帽，仍當場甩飛，兩人頭、臉重擊路面，全身多處撕裂傷，現場血跡斑斑，怵目驚心。

陳妻表示，她與先生平日務農，當天結束工作後，正要應朋友的邀請前往對方家中烤肉，當時因天色昏暗，騎車速度並不快，行經事故路段時，發現對向車輛有些偏離車道，直衝她們而來，想要閃避已經來不及。

當時正是晚餐時間，附近民眾聽到撞擊巨響紛紛衝出屋外查看狀況，並立即通報警消，肇事的陳男由將軍消防分隊送往麻豆新樓醫院，因為未戴安全帽，疑似顱內出血傷重不治。

陳姓夫妻則由北門消防分隊送往佳里奇美醫院，陳男送醫前臉部已經明顯變形，出血嚴重，陳妻忍住骨折疼痛聲聲呼喚，仍叫不醒先生，場面令人鼻酸。

(中時 )

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