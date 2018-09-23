跟著網紅追美食！馬可波羅酒廊 x Lipault x JPG推時尚下午茶

馬可波羅酒廊全新聯名午茶組，每位售價1080元＋10％。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

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「壞壞惹人愛性感馬甲餅乾」造型可愛，搭配現沖茶品享用滋味絕佳。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
鮮黃色造型甜點「焦糖巧克力覆盆莓慕斯包」，慕斯滑順口感甜而不膩口。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
鹹點「迷你冷肉番茄起士三明治」仿照漢堡外型製作。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

近年社群媒體蓬勃發展，充滿設計感甜點成為時下熱門新寵，香格里拉台北遠東國際大飯店「馬可波羅酒廊」攜手法國潮「Lipault」與時尚頑童「Jean Paul Gaultier」跨界合作，打造全新聯名午茶組，帶給饕客全新味覺盛宴。

馬可波羅酒廊即日起至10月31日止，限期推出聯名款午茶，內含多款鹹甜點，其中「壞壞惹人愛性感馬甲餅乾」主廚以瑪丹娜最具代表的馬甲內衣為靈感繆思，酥脆餅乾搭配微甜糖霜，讓人一試成主顧。另款「焦糖巧克力覆盆莓慕斯包」外型可愛逗趣，仿照Lipault風格手提包製作，內餡夾入酸甜莓果慕斯蛋糕，綿密蛋糕體入口即化，搭配酸甜莓果提升風味。

鹹點方面可別錯過「迷你冷肉番茄起士三明治」，選用煙燻冷肉切片搭配起司，外觀以小漢堡造型的三明治妝點，最後加入新鮮番茄和蔬菜，成為熱門拍照打卡品項。「碳烤茄子佐芝麻醬襯豪野鴨胸」則以法式鹹酥盒為發想，混搭碳烤茄子與鴨胸肉2種品項，淋上些許芝麻醬點綴，愈吃愈上癮。

好康再加碼，即日起點選聯名午茶組，拍照上傳至Facebook或Instagram，並公開標註 #ShangriLaTaipei 和 #MPLxLipaultxJPG，每週送出一組 Lipault 限量旅行包，市價1500元，給當週獲得最多讚數幸運兒。

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