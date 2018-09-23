北韓藏1.37兆商機 韓企摩拳擦掌

2018年09月23日 18:59 中時電子報 吳映璠

9月18至20日舉行的文金三會讓南北韓關係更進一步，眾所矚目的開城工業區重啟一事也在各界協調之下有了進展，兩韓領導人於記者會上承諾「當適當條件被滿足時」，將盡快推動開城工業區重新運作。

文金三會於上周四順利落幕，此次跟隨南韓總統文在寅北上交流的南韓代表團達200人，其中不乏大企業高層隨行，包括三星少主李在鎔、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源等，顯見各界多麼期待兩韓重新展開經貿交流。

位於北韓南部邊境的開城工業區。（美聯社）

位於開城工業區的兩韓聯絡辦事處9月14日舉行揭牌儀式，今後兩韓可全年無休直接商討雙邊關係及具體合作計畫。（路透社）

隨著兩韓領導人承諾盡快重啟開城工業區，南韓企業也各個摩拳擦掌，準備在工業區重新開張之際，一馬當先，搶下投資北韓商機。

根據英國《經濟學人》報導，包括樂天、現代汽車等大財團都已經準備好重返開城工業區，韓國電信公司KT（Korea Telecom）則希望將衛星及通訊科技帶進北韓。

除了大財閥準備北上，金融服務也被視為在北韓相當有發展潛力的新興行業，部分南韓銀行已經針對潛在客戶開發多種金融商品，例如開發讓北韓客戶能夠繼承南韓親屬遺產的信託基金，更有銀行表示希望在北韓觀光勝地金剛山設立據點。

南韓在1997年亞洲金融風暴後力圖振作，政府確立技術升級、建立品牌等產業轉型方針，造就南韓將近20年的經濟復甦，不過近年在國內需求趨緩壓力下，經濟成長出現停滯，連帶重工業、建設公司思考向外發展，其中同文同種加上工資水平相當低的北韓就相當吸引投資人前去，根據預估，北韓的基礎建設需求價值相當於50兆韓圜，折合新台幣約1.37兆元。

儘管商機無限，但投資北韓的道路上仍充滿荊棘，尤其可以預期到去核武協商展開之前，聯合國決不可能解除對北韓的制裁，平壤當局也持續禁止人民擁有私有財產。

南韓國立首爾大學經濟學教授金炳連（Kim Byung-yeon）認為，如果兩韓最終在經貿交流方面有所斬獲，近年內雙方交流最多也僅限於開城工業區，平壤當局不可能讓南方資金隨意投資，企業也仍須和兩方政府就財產權、爭議調解等議題斡旋。

開城工業區的設立始於2000年，已故北韓領導人金正日及南韓總統金大中舉行歷史會晤後簽署《北南共同宣言》，並在北韓南部邊境城市開城設立開城工業區，該工業區於2007年正式運作。工業區曾於2013年因北韓核武問題短暫關閉5個月，2016年工業區又因北韓開發核武及導彈試射關閉至今，《經濟學人》指出，2016年工業區停止運作導致進駐企業損失約1.5兆韓圜，相當於新台幣約412億元，企業資產遭北韓政府沒收，南韓政府也僅賠償三分之一損失。不過據南韓統一部官網資料顯示，開城工業區運作逐年擴大，2005年進駐廠商僅18家，總產出金額約1,400萬美元（相當於新台幣4.28億元），至2015年總進駐廠商數量成長至125家，總產出金額躍增至5.63億美元（約新台幣172億元）。

(中時電子報)