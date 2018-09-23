苗栗銅鑼九湖鬥魚節 蓋斑鬥魚好養好處多

2018年09月23日 18:47 中時 何冠嫻

蓋斑鬥魚對於登革熱的防治相當有效，一條成魚一天能吃掉600隻孑孓。（何冠嫻攝）

飼養蓋斑鬥魚近20年的巫先妹（前排左一），為鬥魚比賽常勝軍，已連續4屆奪得冠軍。（何冠嫻攝）

台灣原生種蓋斑鬥魚原產地於銅鑼九湖地區，因八七水災大量流失，如今復育工作已相當成功。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉九湖社區近年來極力復育台灣原生種蓋斑鬥魚，今年銅鑼鄉九湖社區於9月23日舉辦九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動。曾連續4屆勇奪冠軍的84歲巫先妹今年失利，在選大競賽中，和第一名僅有1毫米之差，拿下第二名。

擔任評審長羅濟霖表示，今年依照按例分為選美、選大和幼魚活力組，選大得評審重點於蓋斑鬥魚的嘴至尾尖的長度，選美和活力組皆在鬥魚的體型及尾巴比例和色彩豔度上。

為常勝軍的巫先妹剛抵達會場便引起轟動，她表示，今年僅參加選大組及活力組，不好意思再拿太多獎。巫先妹飼養蓋斑鬥魚已有20年，家中有數不清隻魚，用了4缸大水缸與數個玻璃魚缸飼養，她強調養魚是她的興趣，並分享，大水缸才能讓鬥魚充足的活動空間且利於蓋斑鬥魚繁殖。但今年比賽結果出爐，巫先妹在選大組的鬥魚以體長12.9公分，小輸第一名的13公分，競爭相當激烈。

初次參加鬥魚比賽的新北市政府環保局低碳社區進階規畫師的莊淑惠，將已飼養2年的蓋斑鬥魚特地帶來銅鑼比賽，勇奪活力組第一名與選大組第四名。她表示，鬥魚相當好養，無須打氧氣，蓋斑鬥魚會自行探出水面換氣，可在水族箱放置水蘊草等，營造空間感，但千萬別放置過多，以免葉子割破鬥魚的尾巴，她強調，蓋斑鬥魚對於登革熱的防治相當有效，能有吃掉來不及成為蚊子的孑孓。

九湖社區理事長張天福表示，蓋斑鬥魚具觀賞與防治登革熱價值，成魚一天可吃掉600隻蚊子幼蟲。張天福指出，九湖為蓋斑鬥魚原產地，但60年前因八七水災大量流失，近年復育台灣原生種蓋斑鬥魚已相當成功，社區內也有設置鬥魚復育場，他盼能繼續將蓋斑鬥魚發揚光大。

(中時 )