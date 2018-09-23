苗栗銅鑼九湖鬥魚節 蓋斑鬥魚好養好處多

銅鑼鄉九湖社區舉辦的「九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動」吸引全台各地同好，將自己飼養的蓋斑鬥魚帶來苗栗一較高下。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
蓋斑鬥魚對於登革熱的防治相當有效，一條成魚一天能吃掉600隻孑孓。（何冠嫻攝）
飼養蓋斑鬥魚近20年的巫先妹（前排左一），為鬥魚比賽常勝軍，已連續4屆奪得冠軍。（何冠嫻攝）
台灣原生種蓋斑鬥魚原產地於銅鑼九湖地區，因八七水災大量流失，如今復育工作已相當成功。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉九湖社區近年來極力復育台灣原生種蓋斑鬥魚，今年銅鑼鄉九湖社區於9月23日舉辦九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動。曾連續4屆勇奪冠軍的84歲巫先妹今年失利，在選大競賽中，和第一名僅有1毫米之差，拿下第二名。

擔任評審長羅濟霖表示，今年依照按例分為選美、選大和幼魚活力組，選大得評審重點於蓋斑鬥魚的嘴至尾尖的長度，選美和活力組皆在鬥魚的體型及尾巴比例和色彩豔度上。

為常勝軍的巫先妹剛抵達會場便引起轟動，她表示，今年僅參加選大組及活力組，不好意思再拿太多獎。巫先妹飼養蓋斑鬥魚已有20年，家中有數不清隻魚，用了4缸大水缸與數個玻璃魚缸飼養，她強調養魚是她的興趣，並分享，大水缸才能讓鬥魚充足的活動空間且利於蓋斑鬥魚繁殖。但今年比賽結果出爐，巫先妹在選大組的鬥魚以體長12.9公分，小輸第一名的13公分，競爭相當激烈。

初次參加鬥魚比賽的新北市政府環保局低碳社區進階規畫師的莊淑惠，將已飼養2年的蓋斑鬥魚特地帶來銅鑼比賽，勇奪活力組第一名與選大組第四名。她表示，鬥魚相當好養，無須打氧氣，蓋斑鬥魚會自行探出水面換氣，可在水族箱放置水蘊草等，營造空間感，但千萬別放置過多，以免葉子割破鬥魚的尾巴，她強調，蓋斑鬥魚對於登革熱的防治相當有效，能有吃掉來不及成為蚊子的孑孓。

九湖社區理事長張天福表示，蓋斑鬥魚具觀賞與防治登革熱價值，成魚一天可吃掉600隻蚊子幼蟲。張天福指出，九湖為蓋斑鬥魚原產地，但60年前因八七水災大量流失，近年復育台灣原生種蓋斑鬥魚已相當成功，社區內也有設置鬥魚復育場，他盼能繼續將蓋斑鬥魚發揚光大。

(中時 )

異域孤軍後裔保存雲南文化 舉辦… 收假日下午湧現車潮 注意九大易…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。