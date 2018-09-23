收假日下午湧現車潮 注意九大易塞車地雷路段

高公局預估明日國5坪林頭城等九大路段仍易塞車。（高公局提供）

友善列印
中時
今日14時33分國1北上346.7K有小貨車起火燃燒事故。（高公局提供）
今16時46分國3南向237K有2小客車追撞事故。（高公局提供）

今（23）日為中秋節假期第二天，下午起陸續出現返家車潮，包括國1北上竹北至湖口、南下大華系統至五堵、國3北上三鶯至土城、關西至大溪、國5北上宜蘭至坪林等路段壅塞。明日國道路況，車多路段預估為下午國1北上西螺至埔鹽系統、國5北上宜蘭至坪林等，呼籲民眾多利用上午時段上國道，避免塞車。

高公局表示，明收假日預估將有大量返回居住地旅次，下午有九大地雷路段易塞車，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、竹北至湖口、國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北上宜蘭至坪林及國6舊正至霧峰系統路段。

因應明日交通狀況，高速公路局將於14時至21時實施國5北上高乘載管制，全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口，另有0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統8折收費、匝道儀控、開放路肩等措施，請用路人參考規劃行車。

目前氣象預報顯示，明日北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，高公局提醒民眾若行駛途中遇大雨且高速公路壅塞時，應小心、耐心駕駛，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。

高公局表示，今日17時12分國1北向84.5K有3小自追撞占用內線事故回堵4.5公里、16時46分國3南向237K有2小客車追撞事故回堵4公里、14時33分國1北上346.7K有小貨車起火燃燒事故回堵約8公里，其餘尚有部分零星事故，影響行車順暢。

高公局呼籲，連續假期常有車多壅塞情形，請注意與前車保持足夠行車間距，避免發生事故，除有安全疑慮，也影響整體行車順暢，或導致壅塞加劇。

省道部分，公路總局表示，台9線礁溪路段北上往國5交流道方向，車多壅塞約2公里，原因是國5實施北上高乘載管制，其餘路段皆順暢。

(中時 )

苗栗銅鑼九湖鬥魚節 蓋斑鬥魚好… 光纖之父中研院士高錕逝世 享年8…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。