收假日下午湧現車潮 注意九大易塞車地雷路段

2018年09月23日 18:47 中時 王思慧

今日14時33分國1北上346.7K有小貨車起火燃燒事故。（高公局提供）

今16時46分國3南向237K有2小客車追撞事故。（高公局提供）

今（23）日為中秋節假期第二天，下午起陸續出現返家車潮，包括國1北上竹北至湖口、南下大華系統至五堵、國3北上三鶯至土城、關西至大溪、國5北上宜蘭至坪林等路段壅塞。明日國道路況，車多路段預估為下午國1北上西螺至埔鹽系統、國5北上宜蘭至坪林等，呼籲民眾多利用上午時段上國道，避免塞車。

高公局表示，明收假日預估將有大量返回居住地旅次，下午有九大地雷路段易塞車，包括國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、竹北至湖口、國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北上宜蘭至坪林及國6舊正至霧峰系統路段。

因應明日交通狀況，高速公路局將於14時至21時實施國5北上高乘載管制，全天封閉國1虎尾、埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口，另有0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統8折收費、匝道儀控、開放路肩等措施，請用路人參考規劃行車。

目前氣象預報顯示，明日北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，高公局提醒民眾若行駛途中遇大雨且高速公路壅塞時，應小心、耐心駕駛，也可考量行駛替代道路避開壅塞路段。

高公局表示，今日17時12分國1北向84.5K有3小自追撞占用內線事故回堵4.5公里、16時46分國3南向237K有2小客車追撞事故回堵4公里、14時33分國1北上346.7K有小貨車起火燃燒事故回堵約8公里，其餘尚有部分零星事故，影響行車順暢。

高公局呼籲，連續假期常有車多壅塞情形，請注意與前車保持足夠行車間距，避免發生事故，除有安全疑慮，也影響整體行車順暢，或導致壅塞加劇。

省道部分，公路總局表示，台9線礁溪路段北上往國5交流道方向，車多壅塞約2公里，原因是國5實施北上高乘載管制，其餘路段皆順暢。

(中時 )