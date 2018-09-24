調皮橘貓活動力超旺盛 咬碎瑜珈墊

油條常拉長身體側躺，看起來和台灣早餐油條相似，模樣可愛。（何冠嫻翻攝）

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何冠嫻
油條活動力旺盛，常把紙箱撕碎咬爛，讓Chloe無可奈何。（何冠嫻翻攝）

飼養橘貓「油條」1年多的Chloe，常常對牠的活動力沒轍，油條不但看到紙箱會異常興奮，將其撕碎咬爛，更會在夜深人靜之時，於房間內爆衝，擾人清夢，讓Chloe常常失眠卻又無可奈何。

Chloe目前就讀屏東科技大學獸醫學系三年級，她表示，飼養油條是為了能陪伴自己並一同成長，因此領養了當時才出生不到1個月，且為流浪貓的油條。Chloe笑說，牠的毛色為橘黃色，顏色激似油條，因此將牠取名為「油條」，沒想到長大後，常常拉長身體躺在床上，看起來竟和台灣早餐油條相似，讓油條的名字「名符其實」。

油條的活動力相當旺盛，Chloe指出，牠最愛蝴蝶逗貓棒，因此每天會花15分鐘陪油條一起玩，還會買貓抓板消磨精力，但油條依然會將紙箱咬爛，家中的空紙箱無一倖免，某天甚至把Chloe做運動時用來緩衝與保護身體、有著厚度與彈性且質地柔軟的瑜珈墊，撕咬成碎片，讓Chloe驚訝不已，直呼不可思議，對油條的調皮性格無可奈何。

此外，Chloe表示，油條除了常以的「伶牙俐齒」搗蛋外，還會在半夜暴衝，在Chloe準備入睡，甚至熟睡時，開始在房間內奔跑，害得她常常失眠，隔天身心俱疲地去學校上課，讓Chloe對油條的調皮哭笑不得。

(中時 )

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