《新北》反深澳自救會陳情 蘇貞昌挨批非常冷酷！

2018年09月23日 18:58 中時 張穎齊

蘇貞昌用力拍打陳志強的肚子兩下。（翻攝自陳志強臉書）

蘇貞昌用力拍打陳志強的肩膀數次，不斷喊「謝謝你哦！」似乎不讓陳志強有機會講話。（翻攝自陳志強臉書）

面對陳志強的陳情，蘇貞昌眼神十分銳利，將手用力地觸碰陳志強，質問他「今天是在幹什麼你知道嗎？」。（翻攝自反深澳燃煤電廠自救會臉書）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（23）日出席「瑞芳競選總部成立大會」，會後離去時，突然遇到瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強「攔駕」陳情，怎料蘇未等陳開口，就質問陳「今天是在幹什麼你知道嗎？」並用力拉手拿走連署書、用力拍打陳的肩膀和肚子，讓陳感到極度不被尊重，痛批「非常冷酷！」

陳志強當時攔住蘇貞昌時，向蘇遞送深澳燃煤電廠的健康衝擊評估報告，不料蘇貞昌竟反問「今天是在幹什麼你知道嗎？」隨後大力拍打陳志強的肩膀數次，同時用手臂用力拍擊陳的肚子，不斷重複說「謝謝你哦！一起加油！」不讓陳講話，陳高喊「院長是否反對燃煤電廠？」蘇不予理會，快步離去。

「深感錯愕、失望，很冷酷！」陳志強痛批，蘇這口吻再加上肢體動作，讓他完全無法理解蘇曾貴為行政院長，但他的格局與高度與電視上真的不一樣，試問自己做錯什麼了嗎？自己只是代表自救會及里長或瑞芳居民，卻被這樣對待。

陳志強說，看得出來，蘇非常生氣，並很用力地拍著他的肩，之後更拍他肚子，可以見識到他銳利的眼神，口中雖說一起「加油、謝謝！今天是什麼場？」最後想遞送健康衝擊評估報告，蘇雖很用力地拿過去了，卻連蘇自己的政見說明文宣也拿回去，面對反深澳電廠的意見，蘇卻直直走了，頭也不回。

對此，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞澄清，蘇貞昌當時是要趕往九份的行程，當下接下陳志強的資料後，也拍了肩膀、鼓勵一起加油，而蘇對於深澳電廠的態度都很清楚，就是新北市經濟發展不能沒有電，要求電廠標準要安全無汙染，否則絕對反對。

(中時 )