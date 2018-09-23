黃子佼追星追到夜店 張小燕森77犯氣喘都是因為他

2018年09月23日 21:36 時報周刊 林彥君

黃子佼今年以中視《希望之星》，和Lulu入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。（粘耿豪攝）

46歲的黃子佼和Lulu主持中視《希望之星》，今年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他出道至今近30年，自認張小燕影響他最深。他認為張小燕以身教導徒弟，而張小燕影響他最深的是「風範」，他表示張小燕賺錢不拿來投資餐廳、股票或買房，而是栽培後晉，讓演藝圈後輩開枝散葉，「小燕姐可能不是業界賺最多的大姐，但她可能是投資演藝圈心力最多的」。

「小燕姐對演藝圈的長期熱愛，我認為是第一名」，他深受張小燕影響，他透露，直到現在他仍會買CD，就是受小燕姐的影響，若是買台五萬元的手機，換算下來可以用來買100張歌手的心血結晶，「這30年我被她影響很深，稍微支持一下，那些人會有一點點再往前的力量」。

黃子佼透露，從小就是張小燕的粉絲，有次張小燕在夜店主持《歡樂週末派》特別企劃節目，「我就是去追星，當觀眾遠遠的看著偶像」，他認為是因為念力促成兩人的緣分，他表示，過去若惹張小燕生氣，張小燕當下並不會表現出來，而是悶在心裡，默默幫忙擦屁股，他說：「等有人跟我說『上個月小燕姐犯氣喘，是因為你』，我才知道。」

他和卜學亮（阿亮）過去常搭檔主持，他認為阿亮脾氣很好，EQ高、性格好又有親和力，兩人幾乎沒有摩擦，阿亮僅在錄影休息時對他翻臉一次，阿亮臭臉對他說：「你講話節奏太快，不等我，沒有給我空間」，他們在那次講開之後，關係更深厚，他也希望和阿亮能再度合作，「我非常想念，我們有兄弟情，那種感覺跟Lulu不一樣，新年新希望就是能跟老兄弟合作，是時候該合體了！」

除了師父張小燕，他也視張菲為「隱藏的導師」，他曾和張菲搭擋主持2、3年，發現張菲主持風格是「慢、狠、準」，他開始思考主持節奏太快，可能因此少了阿公阿嬤的收視族群，他開始放慢自己的節奏，也在張菲身上學習「當好的藝人」，他表示，張菲從20年前至今，都在錄影前和記者開「母姊會」，體恤記者需要寫稿，會分享近況，他說：「菲哥真是敬業，他一定要花很多時間想梗」。

(時報周刊)