棒球》張泰山退役前最終戰 淚灑球場高喊「再見」

2018年09月23日 19:31 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

徐師母也特地到場致意並與泰山熱情擁抱。（棒協提供）

「森林王子」張泰山23日進行20年棒球生涯的最後戰役，原先說好不哭的他賽後不捨地淚灑球場，「最後跑壘時回憶突然湧上心頭，想到要離開球場就很捨不得！」張泰山說。

興富發盃海峽兩岸城市棒球交流賽，23日舉行海峽盃季軍戰，由臺中台壽保對上新北市，新北市首局12人次進攻，擊出8支安打進帳8分，接著4、5局再各下1分，最終是提前七局扣倒台壽保10比0奪下季軍。生涯的最終戰，雖沒有奪下勝利，不過張泰山表示：「我已經盡力，沒有遺憾！」

張泰山海峽盃打擊率超過5成，此役擊出安打上壘時左腳疲累不小心拉傷，「我叫防護員不可以說，怕廖總心疼不讓我上場！」可惜最後7局前3棒無法上壘將打序延伸至第四棒的泰山，張泰山無緣最後1個打席登板打擊。

葉志仙技術委員長代表中華棒協致贈教練棒。（棒協提供）

賽後在引退儀式中，張泰山在最後跑壘時掉下眼淚，「原本是不哭的，不知道怎麼跑著跑著，回憶就湧上心頭！」恩師徐生明的遺孀謝榮瑤也到場給予祝福，彼此在球場上相擁，張泰山說：「師母就代表徐總，表示徐生明老師也在天上見證我！」

一路從中職、日本再到澳職，張泰山20年棒球生涯都有球迷陪伴，今天他也對著球迷們表示感謝，「謝謝你們進場來看泰山，陪伴我到最後一刻！」最後大喊：「再見！」正式告別他的球員生涯。

張泰山退役後目前規劃10月底將至日本進修，未來可能轉任球隊顧問，12月15日經紀公司也將在台體大棒球場為他舉辦引退儀式，未來再回饋到基層棒球教球。

(中時電子報)