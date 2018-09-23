「實習醫師」生日實現承諾 吳東諺腿抽筋完成鐵人三項賽事

2018年09月23日 19:41 中時 林淑娟

《實習醫師鬥格》演員吳東諺挑戰鐵人三項賽事。（星之國際）

《實習醫師鬥格》演員吳東諺挑戰鐵人三項賽事。（星之國際）

吳東諺與好友一起挑戰鐵人三項賽事。（星之國際）

吳東諺牽車時腿已經抽筋。（星之國際）

吳東諺在民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》中，飾演傻萌醫師蔡世鑫，他在生日當天完成夢想挑戰，以總成績2小時59分的佳績，達成宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽。吳東諺笑說：「開賽前好緊張，用意志力強忍便意，完成了51.5公里的挑戰，雖然小腿抽筋，但能有這樣的成績覺得很滿意。」

會參加全國鐵人錦標賽，源自於三個月前，吳東諺與一起游泳、健身的好夥伴們的承諾。這群好友們從8歲起參加游泳校隊、經常相約一起健身運動，至今20年。一次聚餐中，好友們發現在吳東諺的生日當天有這項鐵人競賽，兄弟們就相約一起完成這個挑戰。沒想到立下誓言的隔周，吳東諺獲邀參與《實習醫師鬥格》的演出，雖然忙碌，但是他持續利用拍戲空檔鍛鍊體魄，兩個半月來體重減輕4公斤，體脂率也從16降到13，鏡頭前可以看到自己逐漸精實壯碩，也是一個意外的收穫。

昨天的比賽，恰逢中秋假期，所以參賽人數很多，一路上吳東諺被很多熱情的民眾認出，並和他打招呼。所以還沒開賽就覺得很緊張。吳東諺表示，之前就一直很擔心膝蓋舊傷復發，所以很積極熱身，沒想到熱身開始就伴隨著陣陣便意，讓他變得更緊張。所以他是憋著一口氣，完成游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里，全長51.5公里的賽程。

他說，其實在牽自行車時右小腿就已經抽筋了，短暫的按摩後，他一直告訴自己不能放棄，還是順利以2小時59分的佳績完成全部賽程。吳東諺說，這是一個對自己的承諾與考驗，也非常享受整個競賽的過程，明年還要這樣繼續參加挑戰自我。

吳東諺22歲剛踏入演藝圈，卻在發片前夕練舞中一個後空翻，摔裂膝蓋半月軟骨，而斷了發片夢想。經過一段艱苦的復健過程，他並沒有放棄，從《我的老師叫小賀》到《實習醫生鬥格》演出，逐漸在戲劇圈嶄露頭角。近期故事走向到夏宇禾和吳東諺從一路曖昧終於走到一起，角色要表現傻萌搞笑的吳東諺也覺得過癮。

(中時 )