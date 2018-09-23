直擊／關8錦戶亮想當「金城武」頻失敗 大倉忠義衝進粉絲群

2018年09月23日 19:43 中時 徐桐炘

6人用中文演唱〈無限大〉。（超級圓頂提供）

傑尼斯「關8」23日在台北小巨蛋舉辦第二場演唱會，兩場滿座吸引超過2萬粉絲，村上信五、橫山裕、錦戶亮、大倉忠義、丸山隆平與安田章大6人再度展現來自關西的熱情，並用中文抓緊台粉心，錦戶亮用中文自我介紹，想搞笑說：「大家好，我是金城武。」但試了三次都卡詞而放棄，讓台下笑成一片，在中場再度嘗試終於成功。

「關8」此行寵粉無極限，大倉、橫山昨都把手上毛巾丟給粉絲，橫山丟出前還故意擦一下脖子上的汗，確保「原汁原味」，錦戶在環繞看台區演唱時直接和歌迷握手，不斷引起尖叫，丸山和橫山經過台下觀眾區時，則刻意停留在粉絲前面揮手打招呼、擊掌，大倉甚至走入看台座位區，在粉絲群裡唱安可曲。

他們不忘大展搞笑功力，丸山把台灣名產「牛肉麵」放進搞笑橋段，之後還模仿半澤直樹引起熱烈歡呼。中場播放他們提前在日本錄製的中文影片，前日錦戶亮誤說出：「我的夢想是成為大猩猩。」大倉還用帥氣表情說出：「我是一千年才一次的笨蛋。」丸山則機靈選中耍帥台詞：「除了我以外，不想你喜歡上別人。」讓他不禁自信說：「我搬來台灣好了！」

團員談話間聊起台灣行程，橫山前日悄悄前往快閃店探視販賣狀況，成員都好奇現場狀況，他開玩笑說：「一開始大家好像都沒發現，店員還一直叫我去排隊。」村上則收到資歷長達10年的台灣歌迷手寫信，他們也發現不少台灣歌迷曾特地前往日本看演唱會，直呼感動。終場時已經出現散場宣告，歌迷仍不願離場，「關8」也破例在場燈亮後再度出場，沒用麥克風、大聲用中文說謝謝並深深鞠躬，展現對台灣的留戀。他們將於明日離台。

(中時 )