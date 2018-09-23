笨賊！銀行下班才想搶 改搶郵局又被警鈴嚇到掉槍

2018年09月23日 20:59 中時 邱立雅

改搶郵局又被警鈴嚇到不行，手滑讓玩具槍掉在地上。（邱立雅翻攝）

新竹縣兩名男子自稱缺錢，計畫搶劫銀行，卻不知銀行3點半就拉下鐵門，兩人轉往附近郵局持玩具槍行搶，經郵局人員機警按下警鈴後，嫌犯嚇得玩具槍掉落在地，狼狽奔逃而去。警方23日凌晨將兩人拘提到案，並起出犯案用機車、口罩等物品，全案訊後依涉嫌強盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

33歲陳姓、34歲楊姓兩名男子今年3月同遭資遣後，疑似因缺錢花用，兩人動起歪腦筋，計畫搶劫新豐山崎地區一家銀行。兩人計畫分工由陳男騎機車行搶，得手後再搭楊男接應的車逃跑。兩人行搶前數次勘查銀行，但卻沒想到銀行3點半就關門。

執行行搶計畫當日，兩人發現銀行早已大門深鎖，於是轉移目標前往附近郵局。在門口徘徊十幾分鐘的陳男，最後鼓起勇氣持玩具槍衝進郵局大喝：「搶劫，不要動。」但機警的郵局人員隨即按下警鈴，被鈴聲大作嚇到的陳男趕緊轉身逃跑，還一個手滑不小心讓玩具槍掉落，趕緊騎上機車催油門離去。

警方獲報後，立即組成專案小組查緝，經調閱周圍500公尺內監視器，鎖定陳姓與楊姓男子兩人涉有重嫌，於掌握兩人行蹤後，於23日凌晨分別前往彰化縣二林鎮及新北市板橋區拘提兩嫌到案，並起獲犯案用之機車、口罩、衣物等。

兩人向警方坦承所犯，供稱二人原任職於工業區某公司，因今年3月遭公司資遣後，積欠債務缺錢花用，才會鋌而走險。據兩人供稱，本來想搶新豐山崎地區某銀行，沒想到已過營業時間，才臨時起意轉而行搶山崎郵局，全案訊問後依涉嫌強盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

(中時 )