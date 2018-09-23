美軍計畫射程上千公里的火砲：淺談超級大砲

2018年09月23日 20:10 中時電子報 江飛宇

美國陸軍未來司令部(US Army Futures Command)表示，為了因應俄羅斯與中國大陸在遠程武器技術的持續進步，美國陸軍也希望有更長程的火砲，射程長達1100海浬 (1700公里)。

美國軍事網(Military.com)報導，未來司令部約翰．”麥克” ．莫里(John "Mike" Murray)在回應眾議院軍事委員會時，提到美軍現行火砲的能力與未來發展時，他說美軍現役的M109-A6聖騎士自走砲(Paladin)會升級到A7版本，升級了底盤與新砲管，射程可從30公里提升到70公里，對於更長的作戰火力，陸軍正在研製一種射程大約499公里的精確打擊飛彈，目前類似的飛彈射程為350公里。

以上說的計畫都還在常識理解範圍內，接下來他說的未來遠景就很難想像。

莫里表示，美國陸軍希望戰略火力能有更遠的涵蓋範圍，未來的「戰略性長距離大砲」(Strategic Long Range Cannon)，射程可達到1000海浬(1700公里)。」然而莫里沒有提供任何進一步的細節。

布爾博士(淺色大衣者)與他的HARP大砲。(圖/YOUTUBE)

火砲採用化學爆炸為動力，飛出炮管之後就沒有其他的推進力，將面臨空氣阻力而減低速度，因此火砲的射程有所極限，即使著名的愛荷華級戰艦，上頭的9門16英寸(406公釐)巨砲威力十足，然而射程大約37公里。陸上火砲沒有海水來減震，無法做到艦砲那麼巨大，射程也就受到影響。目前美國陸軍最通俗的火砲是M109A7自走砲和M777牽引砲，這兩種都是155公釐口徑的，最大射程為30公里，若利用彈底吹氣彈(一種類似火箭推進的原理以提高射程)，可以提升到40公里。

1991年海灣戰爭期間，美國所發現的巴比倫大砲組件，不過伊拉克說這是輸油管。(圖/網路)

美國海軍最新的匿蹤巨型驅逐艦朱瓦特級，上頭原計畫搭載2具最先進的155公釐砲，據說採用電磁推進，加上砲彈有延長飛行距離的穩流翼，射程可達100公里。但即使如此，離美國陸軍所說的1700公里仍有極大的落差，火砲如何達到這麼遙遠的射程？這是一個非常好的問題。

Foxtrotalpha報導，加拿大砲兵工程師傑拉德．布爾(Gerald Bull)，是一位醉心於火砲發展的奇才，甚至可說他是個怪傑、異端，因為他深信火砲的潛力還沒完全發揮，真正強力的火砲可以把物體推送到太空，不必依賴火箭。

他在20世紀60年代，提出了高射程研究計畫(High Altitude Research Project,HARP)。HARP基本上是由兩支16英寸艦砲的砲管焊接組成。HARP炮在加勒比海上的巴貝多(Barbados)建造，全長35公尺，重達100噸。據布爾的說法，完成後的HARP，可以將物體打到180公里高空的太空中，但在該計畫在1967年被取消。

HARP火砲實驗

在西方不受歡迎，布爾轉到第三世界國家去推銷他的火砲夢，比如為南非研製G5牽引砲(射程40公里，為當時世界之最)。到了1980年代，伊拉克領導人薩達姆-海珊，全力支持布爾開展他的夢想項目：有史以來最長程的超級大砲，第一步實驗計畫稱為「嬰孩巴比倫」(Baby Babylon)，該門火砲的直徑為330公釐，炮管長度為30公尺，據說射程可達到400英里(640公里)。

但是對布爾來說，「嬰孩巴比倫」還只是一個原型，他所希望的「大巴比倫」，是一個砲口直徑為914公釐的超級巨物，能夠將600公斤的砲彈打到850公里處。

然而布爾卻壯志未酬，他於1990年在比利時被暗殺，殺手在布爾的脖子上射擊了五次，就是要致他於死地。一般認為，執行這場暗殺的是以色列的特工所為。

隔年的海灣戰爭，美軍找到許多疑似是大巴比倫的零件和未完成品，全部破壞徹底阻止超級巨砲的發展，自此這項計畫也就消失在歷史之中。

然而，美軍卻又提出性能要求很類似的SLRC，所以令人聯想到布爾的故事。或許就是「大巴比倫的兒子」。也要用極長槍管的砲管，並使用當高性能推進劑粉末。如果美陸軍決定建造了類似「大巴比倫」的巨砲，它可能會用比較小的砲彈，換取更大的射程。因為現在有GPS精準導航，打擊目標地黥僅有數公分的誤差，因此爆炸威力不需要太大。

另一種可能性是巨型電磁軌道炮，也就是不使用火藥的化學能，而是使用大量的電磁鐵來加速砲彈，美國海軍的磁軌炮使用高達25百萬瓦的電力，然而就如前頭所述，現在的原型電磁砲射程大約100公里。

美國海軍研發中的電磁砲，目前可以每10秒擊一發。(圖/美國海軍)

電磁砲的極致：螺旋加速器。(圖/SpinLaunch)

但是，只要電磁軌道的距離加的夠長，理論上砲彈的速度可以極快，也就可以有更長的射程，而拉長加速軌道的方法，其中之一就是採用螺旋軌道。美國現在有個「螺旋彈射」(SpinLaunch) 公司，正在進行相關技術的研究，據說加速軌道達到好幾公里，當砲彈衝出砲口時，初速可達到8馬赫以上，他們的研究目標也是進入太空，不過要是拿來軍用，絕對是超長射程的大砲。

戰略遠程大砲是一個可行的概念嗎？很難說。布爾顯然認為化學物質的爆炸力是可能的，不過他已身死，無法給我們答案。至於磁軌炮技術，相比於美國海軍，美國陸軍的磁軌炮計畫相當低調，並不清楚他們的進度與發展模式。

(中時電子報)