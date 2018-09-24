澀水皇茶招牌貓「阿薩姆」超萌

2018年09月24日 08:06 中時 沈揮勝

在「貓阿公」蘇水定悉心照顧下，「阿薩姆」看起來像超級肥貓。（沈揮勝攝）

「澀水皇茶」的門廳招牌貓「阿薩姆」，超萌模樣。（沈揮勝攝）

「阿薩姆」屬「異短毛波斯貓」之「加菲貓」品系。（沈揮勝攝）

日月潭為台灣紅茶濫觴地，魚池鄉澀水地區則是「日月潭紅茶」核心產區。該社區在921大地震遭到嚴重破壞，當時的村長蘇水定帶著庄民胼手胝足、重建家屋與產業，重振紅茶王國光環。而蘇水定也用心建立屬於自己的品牌，「澀水皇茶」名聞遐邇！

在「澀水皇茶」門廳中，有1隻體型碩大、外型亮眼的萌貓，牠的名字就叫「阿薩姆」。「阿薩姆」其實是混種大葉紅茶的統稱，日月潭紅茶除了阿薩姆品系，另還有紅玉紅茶、台灣山茶及台茶21號等；用茶名當貓名，在台灣可能還是頭一遭。

也因為「阿薩姆」長得實在太吸引人，不少消費者都喜歡找牠合照；第2次、第3次回到澀水買茶的熟客，往往一進門就先喊「阿薩姆」，讓蘇水定常混淆：「來客到底是指名要買阿薩姆紅茶，或是故意與家中萌貓裝熟？」

蘇水定的女兒蘇小茹表示，這隻貓是8年前在台北工作時，從寵物店買回來作伴的。該貓基因分別來自波斯貓與美國短毛貓育種而來，有波斯貓的外型及短毛特質，在市場上被稱為「異短毛波斯貓」之「加菲貓」品系，很受年輕人歡迎。

「異短毛波斯貓」體型明顯比一般土貓大得多，尋常體重約在4公斤上下，但「阿薩姆」養尊處優，軀幹長約60公分、含尾長80公分，重6公斤多（近11台斤），顯然是變成超級肥貓。

「阿薩姆」在台北陪伴蘇小茹2年，因她的工作常需出差，餵食照顧實在太不方便。

蘇小茹把牠送回澀水，陪伴父母蘇水定與巫錦綢，兩老升格當了貓阿公、貓阿嬤，屋裡多了歡樂聲、話題也多了「貓咪經」，而牠也成了「澀水皇茶」的招牌貓。

(中時 )