王瞳烤肉吃光《大時代》道具！郭亞棠靠這招愈吃愈瘦

2018年09月23日 20:13 中時 林淑娟

王瞳、林則希、楚宣、郭亞棠棚內烤肉。（民視提供）

大時代》左起謝京穎、成潤、楚宣、林則希、王瞳、郭亞棠棚內團圓烤肉搶先享受中秋第一烤。（民視提供）

王瞳、林則希開心吃烤肉。（民視提供）

民視八點檔《大時代》迎接中秋節，王瞳、楚宣、成潤、郭亞棠、林則希、謝京穎等人在棚內應景烤肉，畫面和樂融融！劇中飾演一家人的他們，鮮少有烤肉機會，大家邊喝飲料邊烤肉，都忘記其實是在拍戲現場，從排戲到正式開拍，大家都認真狂吃烤肉，道具組忍不住求饒「道具快吃完了」，讓大夥直說好糗。王瞳笑說，劇組準備的肉片真的很好吃，讓人忍不住一口接著一口！

王瞳因為太瘦了，大家還當起催胖小尖兵，監督王瞳吃東西。郭亞棠表示，無澱粉烤肉真的很適合減重的人，她為了瘦身天天吃無鹽燒肉，因此瘦了3公斤，真的超不可思議，這樣的瘦身方法讓她瘦得「很開心」。

郭亞棠說日前在棚內烤肉時，她以為外面下雨了，還提醒大家收工開車要注意安全，等到收工後才發現原來是道具組在旁邊用平底鍋煎肉，「劈哩啪啦」的聲音讓她誤以為是下雨，真是太糗。

《大時代》除了讓演員群在棚裡歡度中秋佳節，劇組更在24日中秋節當天休棚，讓幕前幕後工作人員都能放假一天，好好享受月圓人團圓的時刻。

中秋節到基隆獻唱做愛心的演員王瞳，在《大時代》中為了詮釋好能文能武的伍家媚，下了許多心血，除了每週要剪髮來維持西瓜皮造型，更利用拍戲空檔跑樂團表演以及代言活動，忙碌的行程常看到在拍戲現場坐在路邊打盹，一聽到旁人喊她名字，又瞬間驚醒，王瞳表示，每天有工作忙真的很開心，但行程太忙常常沒吃飯就睡覺。

(中時 )