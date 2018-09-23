台灣親綠營團體紐約集會爭取入聯

2018年09月23日 21:23 中時 孫昌國 /綜合報導 /綜合報導

美國之音報導指出，聯大一般性辯論開幕前夕，來自全美的台灣親綠營團體在紐約舉行集會遊行抗議，呼籲國際社會正視台灣2300萬人被排除在聯合國之外的事實。

報導指出，今年北京加強了在外交、商貿、體育、衛生等各領域對台灣的打壓，但抗議者表示，他們也看到了國際輿論圍繞台灣問題的討論已經發生了重大變化。

9月22日來自全美各地的台灣親綠團體在大陸駐紐約總領事館對面的河邊公園舉行年度“守護台灣自由，台灣加入聯合國”的集會遊行。活動組織者是紐約台灣人社區的一群年輕人。

守護台灣自由組織者汪采弈指出：“我們台灣人社團大家一起合作，以確保我們的聲音被聽到。我們知道這個事件已經進行了20多年，我認為我們越來越強大，聲音也越來越響。”

組織者說，今年的活動包括了自行車行動和聯合廣場的藝術展，而今天的集會遊行是高潮。汪采弈說：“當然有一個重點就是今年中共的挑釁，有關美國的航空公司網站不準使用台灣稱謂，這是很令人不能容忍的，還有很多事情都報道了，我們覺得我們必須起來抗議。”

而抗議的具體對象就是大陸國家主席習近平。參與抗議的吳女士說，今年早些時候習近平取消了任期限制，這對中國人不是好消息，對台灣、香港、澳門更不是。所以我們在這裏抗議他。我們希望台灣的聲音能被聽到。”

組織者表示，今年他們看到了國際社會圍繞台灣問題展開的討論發生了巨大變化。守護台灣自由共同組織者格勞利雅胡說，

“我們確實看到了新聞報道中的重大變化，你看到紐約時報、華盛頓郵報的報道，在理解台灣問題上有了根本改變。”

美國參議員魯比歐為這次活動發來了支持信，他信中說：“台灣是美國的重要盟友和關鍵夥伴，台灣是民主政治，有著繁榮自由的市場經濟，分享著一個和平的印度太平洋的共同目標，促進更強大的文化、經濟和安全關系，現在比以往任何時候都更至關重。”

報導指出，台灣政府今年在聯大召開期間派了兩名部長級官員和四名立法委員來到紐約，他們參加了紐約智庫、大學和社區的一系列活動。他們認為，台灣是執行聯合國可持續發展目標的典範。

駐紐約台北經文處華僑文教服務中心主任黃正傑告訴美國之音，“台灣在民主是個典範，在經濟發展是個奇跡，在醫療、在全民健保、在教育、在環保符合聯合國永續發展的目標。這麽多的貢獻和努力都值得國際社會接納台灣。台灣政府也希望聯合國早日聽到我們的訴求，以人權的方式來對待台灣，讓台灣成為國際社會的一個重要貢獻者。”

台灣立法委員陳曼麗、林靜儀、李麗芬參加了今天的集會，並帶領遊行隊伍前往聯合國總部前，並在那裏發表演講。

與會者有的乘坐巴士從波士頓、華盛頓、巴爾的摩、紐約來，有的甚至坐飛機從洛杉磯、密蘇里來與會。

全球台灣研究中心創辦人林光華博士說：“我們大概有40個人，早上八點，從華盛頓特區坐大巴士剛剛到。這個活動很有意義，代表我們個人，也是展現台灣人民的意志。”

(中時 )