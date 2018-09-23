中職》完投9局只被敲1安 江辰晏好投助獅奪勝

中職統一獅隊投手23日江辰晏完投9局只被擊出1安打。（中央社資料照）

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中時電子報
/台南報導

統一獅先發投手江辰晏23日主投局，1局上因為守備失誤而掉2分，原想挑戰無安打比賽的他卻在9局上遭陳偉漢擊出安打，但仍無損他的優異表現，加上隊友共擊出19支安打攻下10分，最終統一就10以2比擊敗擊敗中信兄弟。

1局上王勝偉在1出局後靠著失誤上壘，彭政閔挨觸身球形成一、二壘有人，林智勝擊出游擊滾地球造成守備失誤，壘上2跑者都回到本壘得分，黃衫軍攻下2比0領先。不過下半局統一立刻反擊，陳傑憲、潘武雄連續2支安打攻下1分，統一追成1比2。

3局下陳鏞基揮出陽春炮（本季第11轟），猛獅以2比2扳平比數，4局下潘武雄則在一、三壘有人時擊出安打，統一以3比2超前比數。

6局下陳重羽以內野安打揭開球隊攻勢的序幕， 下一棒莊駿凱犧牲觸擊將隊友送上得點圈，陳傑憲挨觸身球上壘後，潘武雄擊出2分打點的二壘安打，統一領先來到5比2，隨後陳鏞基、高國慶連續敲安，猛獅將領先擴大為7比2。8局下獅隊再添2分，終場就以10比2獲勝。

江辰晏續投9局上欲挑戰無安打比賽，卻遭陳偉漢擊出右外野邊線的安打，隨後他雖又投出保送，但仍沒有再失分，終場統一以8分差獲勝。

江辰晏以123球完投9局僅被擊出1支安打，投出6次三振與3次保送，失2分皆非責失分，收下本季第8勝（2敗），自責分率下修至2.79。

(中時電子報)

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