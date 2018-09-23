大安區三大更新 丁守中：信義市場轉型結合文創青創

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中時電子報
綜合報導

選戰日趨白熱化，國民黨台北市長參選人丁守中今天下午特地到建國花市掃街拜票，針對AIT舊址、信維市場及信義市場等三項花市周邊區域亟需更新活化案件，丁守中強調，由於攸關大安區發展以及周邊社區交通規畫，居民仍有不少意見，因此他上任後將積極整合意見，並有不同於柯市府的考量。他也主張，信義市場由於老舊導致客群流失，未來更新應轉型為市場結合青創中心方式推動。

丁守中也指出，他先前與市議員參選人羅智強也曾到信義市場中直播現勘，雖然市場位處精華地區，因市場裡面實在太老舊，人氣大幅衰退，他當選後，會在信義市場蓋大的文創園區，保留一樓很大的空間，改建成通風、採光良好的市場，二樓以上則設置青年創業育成中心，未來一定會積極推動。

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丁守中今天是到建國花市拜票時作了以上表示，他說，台北市政府預計把美國在台協會舊址規劃為台北音樂與圖書中心，但他走訪基層時，發現周邊居民對改建案有不同意見，也擔心交通是否能夠負荷，所以他當選市長後，一定會整合周邊居民意見，對於改建案也會有不同考量。

另關於市府研考會公布最新民調，有60.5%民眾滿意柯文哲表現，且柯文哲辯稱自己如需造神，會把自己的滿意度調高到95%一事。丁守中表示，「那不就跟姚文智那個民調一樣嗎？」他批評，市府就是動用相關資源吹捧柯文哲，柯文哲有許多政策跳票，大巨蛋、公托、公宅等政策，民眾滿意嗎？

丁守中今天在基層拜票時，也當場遇到一位民眾向丁守中抱怨柯文哲砍敬老金，欺負老人，拜託丁守中一定要當選，照顧老人，丁守中也當場允諾，若他當選一定會恢復發放敬老金，打造敬老孝親社會。

(中時電子報)

美的太犯規！這個果凍連蔡英文捨…

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