台中》搶攻新住民票源 周永鴻發表四大政見

2018年09月24日 07:09 中時 王文吉

新二代著傳統服飾帶來烏克麗麗表演，市議員參選人周永鴻與學童合影留念。（王文吉攝）

中秋節前夕，台中市第五選區市議員參選人周永鴻在神岡舉辦「同思故鄉月亮圓」多元族群融合茶敘，邀請柬埔寨、越南與印尼的新住民及新二代同樂。周永鴻並發表新住民政見，競選團隊還準備越南甜粽、印尼蝦餅、柬埔寨南瓜糕等傳統小吃，進行美食交流。

來自柬埔寨的新住民特地換上傳統服飾，展示家鄉服飾之美，新二代也著傳統服飾帶來烏克麗麗表演。在語言交流時間，各國新住民特別教大家用母語說簡單詞彙，更有熱情的新住民以母語寫下「我支持周永鴻」！現場也準備東南亞小吃，用美食讓大家認識各國特色。

周永鴻在現場發表新住民政見，他承諾未來要爭取在各地活動中心增設煮食工具，讓新住民互相交流。他也呼籲政府重視從海外歸國的新二代，協助學業無縫接軌，未來他也會與中央配合，推動母國語言認證，讓新住民、新二代擔任搭起母國與台灣友誼橋樑的關鍵角色。

周永鴻強調，中央政府推動「新南向」政策，新住民及新二代正是我們最需要的人才。周永鴻在台中市民政局長任內，關心多元族群議題，除開辦新住民輔導班、新住民生活懶人包，推動「關懷新住民e化通報計畫」，並在戶政事務所設置祈禱室。

(中時 )