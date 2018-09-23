神曲《窮到發慌》諷政府幹話太猖狂 網笑：小心查水表

2018年09月23日 20:40 中時電子報 林郁庭

【老鵝金曲改編】窮到發慌 （原曲：飄向北方/黃明志）（影/老天鵝娛樂YouTube）

Rap 內容也很嗆！暗諷總統蔡英文與行政院長賴清德。（圖/翻攝自老天鵝娛樂YouTube）

神改編又來了！「老天鵝娛樂」先前曾靠著結合時事，惡搞改編出神曲《憨智回頭》、《缺電英》引發網友瘋傳，今（ 23 ）日粉絲專頁上再度發表最新作品，這首名為《窮到發慌》的歌曲，歌頌台灣老百姓的心聲，超諷刺時事的歌詞，讓網友們聽了紛紛留言「感同身受！聽著聽著，哭了...」。

馬來西亞藝人黃明志與王力宏合作的《漂向北方》，原是在描寫遊子「北漂」無奈與心聲，今天被「老天鵝娛樂」改編成《窮到發慌》，利用諷刺社會時事的歌詞，讓北漂的傷痛變成描述台灣老百姓的心聲。

《窮到發慌》KUSO道出小市民的辛酸，一句「窮到發慌，薪水都沒漲，每到月底的三餐，只剩下土壤」、「手上我這杯珍奶，以前能買便當…」更是貼切形容物價的波動。歌詞中還描寫出民不聊生，結果政客卻只會在選舉時亂開支票，或是行政院長帶頭講著平均月薪5萬月的幹話，「我窮到發慌，薪水都沒漲，平均一人賺五萬，都跟我無關，我窮到發慌」。

Rap 內容也很嗆！暗諷總統蔡英文與行政院長賴清德，唱道：「有人說他活在二十年來經濟最好的平行宇宙，有人失去了智商，吃蕉皮還蘸醬油」、「大雨來，高雄威尼斯；坐雲豹，你笑得很爽，專屬攝影師還照相」。最後甚至更直接開酸年底選舉：「六都戰，施政不怎樣，空頭支票開得很滿，選舉爛…比爛，都不是為台灣！」

創意影片一出，馬上吸引許多網友瘋狂分享，目前已吸引至14萬次的流覽量，許多人看完了紛紛炮轟，「老鵝這樣能撐到年底選舉嗎？希望不會被查水表」、「 聽著聽著，哭了」、「 終於體會到什麼是笑著流淚了」、「現在明明是20年來經濟最好的一年~散佈假新聞~要被關三天喔」、「老天鵝啊，東廠會把你抓去埋~」、「不自殺聲明準備了沒？」

(中時電子報)