印度「莫迪健保」全球規模最大 醫界唱衰：只是拉選票

2018年09月23日 21:23 中時 施施

印度總理莫迪23日推出全球規模最大的全民健保實驗計畫。該項計畫號稱將為5億窮人提供每年最高達50萬盧比（約台幣25萬元）的醫療保障。不過醫界質疑，這項計畫根本口惠而不實。

雖然部分民眾很高興政府推出健保計畫，這項被稱為「莫迪健保」（Modicare）的計畫卻不被醫界看好，認為這可能破壞現有的醫療體系架構，若執行不力，可能在１年內崩塌。醫生也擔憂這項計畫只是莫迪明年春季大選拉抬聲勢的工具。

英國《獨立報》引述負責制定該計畫的官員報導，從2月公布的預算看來，政府幾乎不可能負擔得起這項計畫。

計畫的官方名稱為「Ayushman Bharat」，將分成兩部分進行。首先承諾讓15萬個小型手術室和社區衛生中心擁有更充足的資源，成為政府監管的醫療保健中心；第二部分、同時也是最有變革性的計畫，則是預計填補更多人手到公立醫院，努力縮小與先進私人醫院間的差距。

有資格參加該計畫的家庭將收到總理的一封信和一張「金卡」，可用在印度任何一家註冊醫院申請治療。

除了預算問題之外，雖然政府已公開宣布計畫在全國開始運作，但目前只有少部分人知道這項計畫存在。

負責該計畫的政府機構負責人巴戶衫博士（Indu Bhushan）也語帶保留的表示，這是一個有待商榷的政策，還不需要大肆宣揚，「在我們醫院都做好準備並制定合適計畫前，我們不希望激起民眾的群體反應」。

(中時 )