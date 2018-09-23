這種握壽司吃5盤 等於一個便當的熱量！ 營養師推薦523吃法

2018年09月23日 21:01 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

握壽司因為方便食用，天氣熱、食材溫度低好入口，加上感覺很營養，每貫份量看起來不多，是不少人會選擇的食物。握壽司的確營養，但如果以為是「低卡」而大啖握壽司就有可能吃進太多熱量。

吃5盤鮭魚握壽司等於一個便當的熱量

握壽司每貫看起來不大，酸甜醋飯搭配生魚片和少許芥末，吃起來相當爽口，但每貫握壽司其實熱量不低。中華日式料理發展協會監事、培德工家餐飲科老師王子蕾表示，台灣的醋飯口味偏甜，製作時要加入糖、鹽和白醋，一杯米（160克）約會用19克的糖，因此熱量比一般白飯還高。

台中大里仁愛醫院營養師王思予表示，1貫握壽司飯的重量約16克，熱量約38卡，若以一碗飯280卡來算，光飯只能吃7貫，約3盤。但握壽司不可能只吃飯，因此要把配料算進去，「若以700卡的便當來計算，只能吃4盤鯖魚握壽司或5盤鮭魚握壽司，」但王思予表示，一般人吃這樣的量可能吃不飽，因此她建議，女性最多12盤、男性15盤，每個月吃1~2次即可。

資料來源：台中大里仁愛醫院營養師王思予。圖片來源：鄭佳玲

挑選低脂魚類、海產

握壽司食材以魚類、海產為主，有豐富的蛋白質和omega-3，相當健康，但要考慮的是不要吃太多高脂魚類的握壽司，「以50卡為準，可挑如鮪魚（魚背、魚尾，鮪魚肚熱量較高）、旗魚、貝類、花枝、蝦類握壽司等等。」另外沙拉、肉鬆、風味棒、歐姆蛋、玉子燒等等，因為是加工品或用大量油脂料理，熱量相當高，盡量不要碰。

握壽司使用的很多是深海魚，可能會有甲基汞等重金屬問題，因此食藥署也建議每周不要吃超過70公克的深海魚肉，特別是旗魚、鮪魚，以握壽司使用的生魚片1片約10公克，最多吃7片。

若預算為300元，要吃得健康又滿足，可以用5:2:3的方式來吃，吃5盤握壽司或花壽司、2盤生魚片、貝類或茶碗蒸、3盤蔬菜如玉米筍、海帶、秋葵、花椰菜、涼拌海帶芽或是手卷等等。順序也可以調整，先喝味噌湯，再吃蔬菜，最後吃生魚片和握壽司。

高血脂、糖尿病、腎臟問題要注意3點

握壽司有些以魚卵當作食材，但魚卵的飽和脂肪酸較高，高血脂的人要少吃，1-2盤即可；另外是膽固醇，雖然現在已經取消膽固醇攝取量的限制，但飽和脂肪酸吃太多仍會有膽固醇升高問題，「尤其是有吃降血脂藥但膽固醇指數仍250~300之間，或有家族史的人更要注意，」王思予說。

糖尿病患需要控制醣類攝取，若平常以半碗為限為2盤（4貫）；八分滿相當於4盤（8貫），1碗飯則為5盤（10貫），如果是點玉米沙拉或沙拉口味的握壽司，吃的量就要更少。

最後，這些食材都是高蛋白食材，若腎功能不佳，或因為疾病需要控制整天蛋白質攝取量的人，握壽司的前一餐或後一餐的蛋白質就要減少，並提高蔬菜攝取量。

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(中時電子報)