莫子儀和好友角逐視帝 若黃健瑋得獎「會故意絆倒他」

楊小黎、莫子儀、彭若萱入圍金鐘獎，一起出席茶敘。（林淑娟攝）

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導演樓一安、彭若萱、楊小黎、莫子儀出席金鐘入圍茶敘。（蘇蔓攝）
莫子儀。（蘇蔓攝）
莫子儀。（蘇蔓攝）
楊小黎。（蘇蔓攝）
彭若萱。（蘇蔓攝）

莫子儀以紮實演技多次入圍金鐘獎，今年以飾演客家台文學大戲《台北歌手》中的「台灣第一才子」呂赫若再度入圍男主角獎，並與五年前一起角逐金鐘視帝失利的好友黃健瑋，再一次同台搶視帝及編劇獎。他說，兩人最近正一起排練10月兩廳院舞台劇，已約好誰得獎就要請客，由於頒獎典禮後沒幾天他們就要同台演出兩廳院舞台劇，他開玩笑說，如果到時候是黃健瑋得獎，演出時可能就會故意絆倒他！

《台北歌手》入圍本屆金鐘獎戲劇節目、男女主角、男女配、導演獎等共11項獎項，23日舉辦金鐘入圍茶敘。莫子儀最近雖為了舞台劇排練忙到不可開交，22日仍特別抽空擔任該劇導演樓一安的婚禮伴郎，莫子儀說，之前他擔任過導演鄭有傑、好友黃健瑋的婚禮招待，已忘了是否曾當過伴郎。他自曝私下不太會跟人交流相處，這次以作為伴郎出席，是帶給新人最大的祝福。

當天黃姵嘉、楊小黎、陳家逵、彭若萱等也齊聚一堂分享導演新婚喜悅，期待導演能挾帶新郎倌強大運勢，讓好事接二連三。楊小黎爆料：「小莫進場表情就是第一次當伴郎的樣子，有點可愛、萌萌的。導演進場時也是，看得出來也是很緊張！」

莫子儀表示，知道入圍當下，他與黃健瑋正在排練舞台劇，在工作上較嚴肅的他，當時因為有人「破門而入」打斷，一度臭臉不開心，不過知道入圍後還是挺開心，這次入圍，心裡最感謝導演樓一安與該劇主角「呂赫若」先生，因為戲裡的角色都是呂赫若創作出來，他也是沾導演的光入圍編劇獎，覺得每次參加金鐘，都像一年一度的聚會，大家一起加油，他覺得今年很特別的是《翻牆的記憶》有很多年輕演員，植劇場也培養很多優秀新人，高興台灣有很多新演員，而同輩們也都還在表演這條路上一起努力，覺得開心。至於得獎得失心？他說，每個演員都會想要得獎，他也想要有那麼一次或一刻！只是這真的不是他一人可以決定的。

楊小黎這次以飾演莫子儀元配林雪絨入圍女配角，她說，一直很喜歡小莫，覺得他是讓人安心的夥伴，「謝謝他給了我很多東西，讓我對角色更確定」，被笑說「妳根本暗戀小莫」，她也直率回：「我是很喜歡他啊！很欣賞啦！很期待下次還可以跟他一起工作！」她並爆料，媽媽根本是小莫的鐵粉，第一次讀本時，媽媽就切了一堆水果，交代她說：「你一定要拿給小莫吃喔！」

楊小黎為了頒獎典禮當天能以完美體態走紅地毯，最近只吃水煮食物，兩個禮拜已經瘦了三公斤，成效斐然。她笑說，星光大道的服裝該露地都露了，因為服裝設計關係不能貼Nu Bra，所以特別交代當天的男伴，同時也是入圍男配角獎的陳家逵千萬不要踩到她衣服，萬一踩到衣服「就直接裸體了」。

入圍新演員獎的彭若萱，畢業自台大戲劇系，因鮮少面對媒體，受訪時一開口就緊張爆哭，原本緊握她的手、給她安全感的楊小黎故意開玩笑說：「妳搏版面成功！」她說自己太膽小怯場，以往習慣上台可以躲在角色後面，首度面對媒體則必須再重新學習找尋自在、能舒服侃侃而談的狀態。小莫也發揮暖男精神，不斷摟著她的肩給她安全感。

(中時 )

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