伊朗稱閱兵恐攻是美國指使 揚言必將付出代價

友善列印
中時

伊朗22日在西南部城市阿瓦茲舉行閱兵，卻遭4名恐怖分子攻擊，已知至少造成29死。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）23日抨擊，美國撐腰的阿拉伯海灣國家是這次恐攻的主使者，又指美國破壞伊朗穩定的陰謀不會得逞，揚言要美國後悔。

伊朗22日在阿瓦茲舉行兩伊戰爭終戰38周年紀念活動，但在閱兵儀式時，4名恐怖分子騎乘電單車發動攻擊，持槍掃射，造成29死，包括12名伊朗革命衛隊員。雖然「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）和反伊朗恐怖組織「阿瓦茲全國抵抗」（Ahvaz National Resistance）2組織已承認犯案，但魯哈尼仍直斥美國是幕後黑手。

魯哈尼表示，由美國撐腰的阿拉伯海灣國家向伊朗的反政府組織提供財源和軍事支持，有意破壞伊朗的穩定，但注定不會成功。

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則指出，攻擊是由美國在區內的傀儡國家發動，目的是破壞伊朗穩定。

哈米尼沒有指名哪些國家，但外界認為哈米尼指的可能是沙烏地阿拉伯、阿聯酋、甚至是以色列。

恐攻之後，伊朗也召見荷蘭、丹麥和英國大使。伊朗外交部指，這些國家因某些恐怖組織沒有在歐洲發動恐攻而未將他們列入恐怖主義名單，做法失當。

(中時 )

印度「莫迪健保」全球規模最大 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。