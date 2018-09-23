伊朗稱閱兵恐攻是美國指使 揚言必將付出代價

2018年09月23日 21:22 中時 鍾玉玨

伊朗22日在西南部城市阿瓦茲舉行閱兵，卻遭4名恐怖分子攻擊，已知至少造成29死。伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）23日抨擊，美國撐腰的阿拉伯海灣國家是這次恐攻的主使者，又指美國破壞伊朗穩定的陰謀不會得逞，揚言要美國後悔。

伊朗22日在阿瓦茲舉行兩伊戰爭終戰38周年紀念活動，但在閱兵儀式時，4名恐怖分子騎乘電單車發動攻擊，持槍掃射，造成29死，包括12名伊朗革命衛隊員。雖然「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）和反伊朗恐怖組織「阿瓦茲全國抵抗」（Ahvaz National Resistance）2組織已承認犯案，但魯哈尼仍直斥美國是幕後黑手。

魯哈尼表示，由美國撐腰的阿拉伯海灣國家向伊朗的反政府組織提供財源和軍事支持，有意破壞伊朗的穩定，但注定不會成功。

伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則指出，攻擊是由美國在區內的傀儡國家發動，目的是破壞伊朗穩定。

哈米尼沒有指名哪些國家，但外界認為哈米尼指的可能是沙烏地阿拉伯、阿聯酋、甚至是以色列。

恐攻之後，伊朗也召見荷蘭、丹麥和英國大使。伊朗外交部指，這些國家因某些恐怖組織沒有在歐洲發動恐攻而未將他們列入恐怖主義名單，做法失當。

(中時 )