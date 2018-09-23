2018金門中秋博狀元餅 李允尚奪得「狀元王」

2018年09月23日 21:21 中時 李金生

已有300多年歷史的金門中秋博狀元餅，今晚在在縣定古蹟「清總兵署」進行總決賽。（李金生攝）

中秋「博狀元」是將科舉制度的秀才、舉人、進士融合其中的遊戲。（李金生攝）

副縣長吳成典（中）主持決賽「開博」儀式。（李金生攝）

金門中秋博狀元餅，今（23）日晚間在金城北門封街席開63桌激戰。（李金生攝）

金門「博狀元」民俗活動，大人、小孩一起來。（李金生攝）

金門縣府觀光處長陳美齡主持在古蹟「清總兵署」進行的總決賽。（李金生攝）

金門縣府觀光處長陳美齡（左）擲骰子，為年度「狀元王」總決賽開打。（李金生攝）

已有300多年歷史的金門中秋博狀元餅，今（23）日晚間在金城北門封街席開63桌激戰，最後在縣定古蹟「清總兵署」進行總決賽，結果由來自古寧頭的71歲李允尚奪得「狀元王」，獨得6醰特製5公升裝主題酒。

另榜眼賴弘楨獲得4罈主題酒，探花李麗妹獲得3罈主題酒。其餘8名進士也各獲1罈主題酒。自本月10日下午展開，吸引兩岸遊客和當地鄉親踴躍參加的「博狀元」年度民俗活動，在今夜圓滿結束。

盛行於金門、廈門一帶的中秋博狀元，相傳是鄭成功的金門籍大將洪旭在中秋時節，為讓來自大陸內地的官兵排解思鄉之情，發明將科舉制度的秀才、舉人、進士融合其中，好吃又好玩的博餅遊戲。

這項每年喧鬧多日的活動在2012年入選交通部觀光局「台灣觀光年曆」國際行銷活動，吸引不少中外遊客來到。

縣府觀光處今年規畫全島5鄉鎮賽和迎賓博餅體驗活動，結果產生取得決賽資格的桌狀元共計756位。今晚6時起再於金城鎮北門中興路封街舉辦，由副縣長吳成典主持的「鄉試」決賽，每桌各有2人中舉，現場熱鬧滾滾。

126名新科舉人在風光遊街後，轉往古蹟「清總兵署」進行會試及殿試總決賽，家住古寧頭的李允尚手氣好，在最後10人PK賽中奪得「狀元王」頭銜。他開心表示，這些特製的博狀元主題酒，將在兒子娶媳婦時，與親友好好分享一下。

(中時 )