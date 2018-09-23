潭美將成穿心颱？ 美國氣象專家這麼看…

各國目前預測潭美颱風路徑分歧。(圖/翻攝自中央氣象局)

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中時電子報
／綜合報導

今年第24號颱風潭美，於今凌晨升級為中度颱風，中央氣象局預測，潭美將持續增強，未來恐升級為強烈颱風，至於是否侵台，周三是關鍵。而根據歐洲模式，潭美有極高機率成為穿心颱，從台灣東部登陸直接穿越到西部。對此美國氣象專家傑森·尼科爾斯指出，潭美未來應該會受到另一個低壓槽牽引，轉而往東北方、日本前進，預計將在周末撲向日本。

中央氣象局指出，目前歐洲模式確實預測潭美會由東向西穿越台灣，但各國模擬路徑分歧仍很大，還需再觀察，周二潭美進入到琉球群島後，是否會北轉侵台，周三將是關鍵。依目前路徑來看，周五、周六距離台灣最近，受颱風或外圍環流影響，中部以北、東北部將有局部大雨或豪雨。

而美國氣象機構《AccuWeather》的氣象學家傑森·尼科爾斯在推特上指出，潭美颱風接下來將受到低壓槽影響而減緩速度，行徑方向也將由西北西轉北，而台灣與琉球地區將受到颱風外圍環流影響，接著它將受到另一個低壓槽的牽引，轉而往東北方、日本方向前進，預估最快將在周末襲擊日本地區。

(中時電子報)

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