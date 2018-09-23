中市鎖匙店聰明店狗「哥哥」四處巡店趴趴走

2018年09月23日 21:43 中時 盧金足

身為店狗「哥哥」卻不常在店裡，而是到處趴趴走，街坊鄰居都認識這隻帥氣十足的「哥哥」。（盧金足攝）

東億鎖匙店有一隻人看人誇、狗見狗喜愛的米克斯店狗「哥哥」。（盧金足攝）

開店有店狗，吸睛吸人氣、生意強強滾，台中市北區漢口路四段的東億鎖匙店，就有一隻人看人誇、狗見狗喜愛的米克斯店狗「哥哥」，10年前領養來後，每天就跟著爸爸、媽媽到鎖匙店上班，但身為店狗「哥哥」卻不常在店裡，而是到處趴趴走，忙著做公關，方圓幾里的街坊鄰居，無人不知、無人不曉這隻帥氣十足的「哥哥」。

東億鎖匙店附近有許多的小吃店，隔幾條路更是知名的北平小吃街，「哥哥」每天一早上班後，就開始一整天的逛大街行程，到豆漿店吃早餐、巡一巡行道樹的熟悉範圍，每當爸爸前腳出門開鎖，後腳便跟著出門巡店。

大熱天中午牠先到房屋仲介公司吹冷氣，賣房子見「狗來富」，「哥哥」被當吉祥物，還獲分食雞腿便當，下午3、4點必到對街的曉明女中後門口閒晃，再來就看當天心情到處去，但晚餐時間一定回店裡，隔壁炸雞店有專屬牠客製的去骨雞腿排，等著牠回來享用！

「哥哥」是米格魯的米克斯，大大的耳朵、短短的身軀外表十分討喜，加上溫個性和，每個看到牠的人都很喜歡。

鎖匙店老闆周秋圳常協助警察辦案，夜間幫忙開鎖，更擔任鄰里的守望相助隊10多年，熱心公益，談起狗兒子「哥哥」直說趣事一籮筐，但愛亂跑的個性也讓人頭痛。

多年前「哥哥」跟著女學坐公車到一中商圈逛大街，走了好一陣子，女學生最後只好抱起牠帶去掃描晶片，終於聯絡到主人周秋圳，騎了15分鐘的摩托車去帶牠回家。

如果用狗繩綁住「哥哥」，牠會一直叫，還會擺臭臉，周秋圳笑著說「真的好無奈」，但為顧及「哥哥」四處走的道路安全，最後花了好多時間教會「哥哥」看紅綠燈、過馬路。

周秋圳趣稱，如果有一天在中清路與漢口路交叉路口，你也看到一隻「米克斯版」的米格魯，輕喚他一聲「哥哥」，若有反應，請規勸牠快回家，鎖匙店每晚10點關門、逾時不候

，別讓爸爸媽媽再等不到小孩啦！

(中時 )