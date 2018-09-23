海碩男網賽》「法國黑豹」首次參賽就奪冠 蒙菲斯還想再來

法國男網好手蒙菲斯躍起擊球，姿勢相當瀟灑。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／綜合報導

2018高雄海碩網球公開賽今天進入最後決賽，大會第1種子、32歲「法國黑豹」蒙菲斯（Gael Monfils）與韓國20歲新生代選手權純雨大戰三盤，終場6：4、2：6、6：1獲勝，生涯第一次參加高雄海碩盃就帶走冠軍。

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蒙菲斯職業生涯最高排名曾到世界第6，也曾打進法網和美網4強，目前世界排名第42，是台灣男網賽史參加正式比賽的最高排名的外國球星，比賽中也讓台灣球迷看到他特有的跳躍式擊球等招牌技巧，球迷們直呼相當過癮。

蒙菲斯這次也透過大會安排辦了簽名會，感受寶島球迷的熱情，他說：「很開心在台灣拿下冠軍，高雄是很棒的地方，有機會或許再回來參加比賽！」

楊宗樺(左五)、謝政鵬(左六)在海碩盃男網賽雙打決賽，力克另一對台灣組合王宇佐(右七)和許育修(右八)，繼2015年男雙封王後後再度奪冠。(海碩整合行銷提供)

今年雙打則由地主組合爭奪冠軍，是海碩男網賽事7屆以來首見，「小胖」楊宗樺/「A鵬」謝政鵬在先輸一盤的劣勢下扭轉戰局，6：7(3：7)、6：2、10：8力退「世代組合」王宇佐/許育修，再度於海碩盃奪冠。

「胖鵬配」繼2015年海碩盃男網賽雙打稱王之後，睽違3年再度把冠軍留在台灣，楊宗樺賽後說：「很開心和A鵬再度搭檔，跟同胞攜手合作又在台灣獲得冠軍，是最好的結局。」

其實「胖鵬配」已經有段時間沒合作，昨天4強賽還適逢謝政鵬生日，今天則用冠軍補送自己一份大禮，「A鵬」說：「這算是今年生日最大的禮物了，感謝進場為我們加油的觀眾。」

海碩盃男網賽事落幕，接下來11月11日到18日還有台北海碩女子網球公開賽，要在台北小巨蛋舉行，歡迎網球迷持續進場為選手加油。

(中時電子報)

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